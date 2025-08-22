scorecardresearch
 

औरैया 'लिफाफा कांड' में CM योगी का एक्शन, पूर्व SDM और मंडी सचिव के खिलाफ FIR दर्ज

Auraiya News: यह कार्रवाई तीन दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो के बाद की गई है, जिसमें SDM को मंडी सचिव द्वारा दिया गया एक लिफाफा लेते हुए देखा गया था. 

औरैया एसडीएम का लिफाफा उठाते वीडियो हुआ था वायरल (Photo: ITG)

यूपी के औरैया के पूर्व उपजिलाधिकारी (SDM) राकेश कुमार और दिबियापुर के तत्कालीन मंडी सचिव सुरेश चंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई तीन दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो के बाद की गई है, जिसमें SDM को मंडी सचिव द्वारा दिया गया एक लिफाफा लेते हुए देखा गया था. 

क्या है पूरा मामला?

19 अगस्त को औरैया सदर के तत्कालीन SDM राकेश कुमार के ऑफिस का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में, मंडी सचिव सुरेश चंद्र को SDM के ऑफिस की एक रैक में एक लिफाफा रखते हुए देखा गया था. उनके जाने के बाद, SDM राकेश कुमार ने वह लिफाफा उठाकर अपनी जेब में रख लिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और किसी ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 

मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिया संज्ञान

वीडियो वायरल होने के बाद, जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने तुरंत इसका संज्ञान लिया. उन्होंने तत्काल प्रभाव से SDM राकेश कुमार को उनके पद से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया और उनकी जगह अजय कुमार आनंद वर्मा को चार्ज सौंपा. 

इसके बाद, अजय कुमार आनंद वर्मा ने मामले की जांच की, जिसके आधार पर उन्होंने कोतवाली औरैया में पूर्व SDM राकेश कुमार और मंडी सचिव सुरेश चंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया. 

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्विटर अकाउंट से भी इस मामले को लेकर एक पोस्ट वायरल हुई है. पोस्ट में कहा गया है कि तत्कालीन उप जिलाधिकारी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मद्देनजर, शासन और प्रशासन की छवि धूमिल करने और प्रदेश सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के प्रतिकूल काम करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है. यह घटना दर्शाती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. 

