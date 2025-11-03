चित्रकूट में SUV और बस के बीच भीषण टक्कर, दो सगे भाई समेत तीन की मौत

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाई समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा झांसी–मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर खोख गांव के पास हुआ, जहां एक एसयूवी और उत्तर प्रदेश रोडवेज बस की आमने-सामने टक्कर हो गई.

हादसे में दो सगे भाइयों की हुई मौत

चित्रकूट के एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों की पहचान मोहित (14), उसके छोटे भाई सुभाष (6) और चचेरे भाई रोहित (24) के रूप में हुई है. ये सभी गढ़ीवा मजरा कैम्प का पुरवा गांव के निवासी थे और उसी एसयूवी में सवार थे.

हादसे में घायल हुए लोगों में शोभा देवी (35), अभिलाषा (15), संध्या (8), ओमकार (10) और राजा भैया (36) शामिल हैं. सभी घायलों को पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार, राजा भैया और उनका परिवार रविवार रात अपने ससुराल ऐंचवारा गांव में जन्मदिन समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही रोडवेज बस ने उनकी एसयूवी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर यातायात बहाल कराया. उन्होंने कहा, 'दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है.'

