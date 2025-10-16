scorecardresearch
 

लखनऊ में दर्दनाक हादसा: पतंग पकड़ने के चक्कर में तीसरी मंजिल से गिरा मासूम, मौत

मड़ियांव स्थित अजीज नगर में रिक्शा चालक नासिद अली का तीन वर्षीय मासूम बेटा अनीस, पतंग पकड़ने के दौरान तीसरी मंजिल की छत से गिर गया. संतुलन बिगड़ने से वह सीधे सड़क पर आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया.

X
पतंग पकड़ने के चक्कर में छत से गिरा मासूम (Photo- AI Generated)
लखनऊ के मड़ियांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. तीसरी मंजिल की छत पर खेल रहा तीन साल का मासूम अनीस पतंग पकड़ने के दौरान संतुलन बिगड़ने से नीचे आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. 

दरअसल, मड़ियांव स्थित अजीज नगर इलाके में बुधवार दोपहर एक तीन साल के बच्चे अनीस की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई. अनीस के पिता नासिद अली रिक्शा-ठेला चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं. बच्चा छत पर पतंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था. पतंग पकड़ने के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे सड़क पर आ गिरा. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

मृतक अनीस मूल रूप से बाराबंकी के रामनगर का निवासी था और अपने परिवार के साथ लखनऊ के मड़ियांव में किराये के मकान में रहता था. कल दोपहर वह घर की तीसरी मंजिल की छत पर खेल रहा था. इसी दौरान, जब कोई पतंग उड़ती हुई आई, तो उसे पकड़ने के लिए मासूम अनीस बाउंड्री पर चढ़ गया. बाउंड्री पर चढ़ते ही वह अपना संतुलन खो बैठा और नीचे सड़क पर जा गिरा. 

तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल अनीस को बिना देरी किए लोग बलरामपुर अस्पताल लेकर भागे. हालांकि, बच्चे को इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया. 

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह एक दुर्घटना (हादसा) प्रतीत होता है. बच्चे के परिवार की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई लिखित शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

