चंद्रशेखर आजाद ने इकरा हसन को बोला छोटी बहन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में इकरा हसन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि किसी भी बहन या बेटी के सम्मान का अपमान अस्वीकार्य है. आजाद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि गरीबों, दलितों और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना चिंता का विषय है.

आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद (Photo: Screengrab)
आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया. इस मौके पर पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी उपस्थित थे. मेरठ में आयोजित इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का समर्थन करते हुए कहा कि इकरा मेरी छोटी बहन हैं. उनके खिलाफ जो बयानबाजी हुई, वह गलत है.

सहारनपुर में बुधवार को हुए एक कार्यक्रम में इकरा हसन भावुक हो गई थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मुल्ली और आतंकी कहा गया और उनके परिवार के प्रति अपमानजनक बातें की गईं. इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली.

चंद्रशेखर ने किया इकरा हसन का समर्थन

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस तरह की भाषा का समर्थन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सिर्फ इकरा ही नहीं, किसी भी बहन या बेटी के सम्मान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. धार्मिक शब्दों का उपयोग कर अपमान करना चिंताजनक है.

उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. कहा कि गरीबों, दलितों और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना कानून व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी अपने झंडे और डंडे से मुकाबला कर सकती है.

दलितों और मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना

बुलंद बयान में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों की नीतियों और सत्ता की आलोचना पर भी चर्चा की. बसपा और अन्य पार्टियों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में समाज अपने भविष्य के लिए सही विकल्प देख रहा है. आजम खान को स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी. इस बयान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा को जन्म दिया है.

