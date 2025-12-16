scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मथुरा में टकराईं बसें-कारें, उन्नाव में फॉर्च्यूनर पलटी, बस्ती में यात्री बस और ट्रक भिड़े; यूपी में 24 घंटे में दर्जन भर लोगों की मौत

मंगलवार सुबह मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण सात बसें और कई छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं. बलदेव थाना क्षेत्र में हुए इस भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए. टक्कर के बाद कुछ गाड़ियों में आग भी लग गई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है.

Advertisement
X
मथुरा में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद का मंजर (Photo- ITG)
मथुरा में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद का मंजर (Photo- ITG)

यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिला. मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं जिसमें जनहानि हुई. वहीं, उन्नाव में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई. इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई. इसी तरह बस्ती, बागपत आदि जिलों में भी सड़क हादसे हुए हैं. 
 
टायर फटने से फॉर्च्यूनर बेकाबू, 4 की दर्दनाक मौत

उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 241 (हवाई पट्टी के पास) पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार का टायर फट गया. अनियंत्रित कार पहले एक अज्ञात वाहन से टकराई और फिर डिवाइडर से जा भिड़ी.

इस भीषण टक्कर में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में गाज़ियाबाद निवासी अशोक अग्रवाल और अभिनव अग्रवाल की पहचान हुई है. जबकि, अन्य मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को एक्सप्रेसवे से हटवा दिया है. ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ है. 
 
बस्ती में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा 

सम्बंधित ख़बरें

हलवाई को नहीं मिली सैलरी तो नहीं बना ठाकुर जी का भोग, टूटी पुरानी परंपरा 
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा. (Photo: Screengrab)
यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें और 3 कारें, 4 यात्रियों की मौत 
Police action in Mathura Mini Jamtara (Photo- ITG)
मथुरा के 'जामताड़ा' में पुलिस का एक्शन, 300 जवानों ने घेरे चार गांव, 42 लोग दबोचे 
FIR filed against 15 police officers in Uttar Pradesh. (Photo - ITG)
फर्जी मुठभेड़ दिखाने के आरोप में 15 पुलिसकर्मियों पर FIR, कोर्ट का सख्त आदेश 
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट में परिवाद दर्ज, जानिए मामला  

इसी तरह संतकबीरनगर जिले के बेलहर कला से तीर्थयात्रियों को अजमेर शरीफ ले जा रही एक बस और ट्रक की बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया चौराहे पर आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. ड्राइवर द्वारा टोल बचाने के चक्कर में बस को सर्विस लेन से लाने के दौरान यह दुर्घटना हुई.

Advertisement

टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए. सूचना मिलते ही डीएम, एसपी और डीआईजी मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

बागपत में भी हुआ एक्सीडेंट  

बागपत के मेरठ रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ. मेरठ से दबिश देकर लौट रहे सिपाही समेत 5 लोगों को लेकर जा रही कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार हाईवे से नीचे हिंडन नदी में जा गिरी. हादसे में एक सिपाही सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं. घायल सिपाही की हालत नाजुक बताई जा रही है.

यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कोहरे के चलते टकराईं 7 बसें और कई गाड़ियां 

मंगलवार की सुबह मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. यह दुर्घटना बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 127 के पास हुई.

मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि सुबह करीब 4.30 बजे घने कोहरे (कम विजिबिलिटी) के कारण आगरा से नोएडा वाली लेन पर सात बसें और कई छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं. टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग भी लग गई, जिसके जले हुए हिस्से मौके से मिले हैं.

Advertisement

सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, हालांकि पुलिस के अनुसार किसी की भी हालत गंभीर नहीं है. ट्रैफिक को डायवर्ट कर वाहनों को हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement