Career Rashifal 16 December 2025 (करियर राशिफल): कर्क राशि वालों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी, कला कौशल पर जोर रहेगा

मेष: पेशेवर संबंध संवरेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रबंधन मजबूत होगा. सहकारी कार्यों को गति देंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे.

वृष: करियर व्यापार में अतिउत्साह में न आएं. तार्किकता बनाए रखें. व्यर्थ दखल व हस्तक्षेप से बचें. कार्यक्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लेंगे. सेवाभावी बने रहेंगे. लगन से काम करें. प्रलोभन में नहीं आएं.

मिथुन: अनुभवी पेशेवरों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. विविध मामलों में सकारात्मकता दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र अधिकाधिक में समय दें. करियर संवार पर ररहेगा. विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

कर्क: कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. कार्यों को लंबित न रखें. पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे. करियर में गंभीरता बढ़ाएंगे. व्यवसाय में सफलता मिलेगी. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा.

सिंह: करियर व्यवसाय में तेजी लाएंगे. कार्य विस्तार की कोशिश रहेगी. परस्पर सहकार का भाव रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में साहस पराक्रम दिखाएंगे. कार्यशैली प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा.

कन्या: व्यावसायिक कार्य पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे.

तुला: नई शुरूआत की संभावना बढ़ेगी. कामकाज में अपेक्षित जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. करियर व्यापार में प्रतिभा व कौशल से आगे आएंगे.

वृश्चिक: बजट पर फोकस बना रहेगा. योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. वैदेशिक प्रयासों में सक्रियता आएगी. दिखावे में न आएंगे. प्रयासों में सुधार बढ़ाएं.

धनु: व्यापार में विस्तार की संभावना बढ़ी रहेगी. लेनदेन में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. तेजी बनाए रहेंगे.

मकर: लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर में सक्रियता से काम लेंगे. स्मार्ट वर्क बनाए रखेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

कुंभ: करियर कारोबार में रुटीन संवरेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. पेशेवरों व वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे.

मीन: करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा. लाभ प्रतिशत साधारण बना रहेगा. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. निर्णय लेने में सहज संकोच होगा.

