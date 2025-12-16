scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 16 December 2025: कन्या राशि वालों के घर में शुभ संचार बना रहेगा, परिजन सहयोगी होंगे

Aaj ka Love Rashifal 16 December 2025 (लव राशिफल): कन्या राशि वाले भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आदर सम्मान बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. बड़ा सोचेंगे. घर में शुभ संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: भावनात्मक संवाद बेहतर बना रहेगा. अपनों की उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. करीबियां के प्रति आदरभाव रहेगा. करीबियों संग खुशियां बांटेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करें. सबका साथ सहयोग रहेगा. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. सुखद पल बिताएंगे.

वृष: मन की बात कहने संकोच दिखाएंगे. भेंटवार्ता में जल्दबाजी न आएं. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. आशंकाएं बनी रह सकती हैं. विरोधियों की सक्रियता असहज स्थिति बना सकती है. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे.

मिथुन: प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बने रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. बड़ों की सीख सलाह का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्तों व संबंधों में सुख बढ़ेगा. मित्र खुशी बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मंगलवार के दिन सिंह राशि वाले पाएंगे इच्छित परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल  
मीन राशि वाले स्मार्ट वर्किंग अपनाएं, जानें अन्य राशियों का हाल 
budh shukra yuti 2026
जनवरी 2026 से इन राशियों को लाभ! बुध-शुक्र बनाएंगे युति दृष्टि योग 
chaturgrahi yog 2026
चतुर्ग्रही योग में शुरू होगा नया साल 2026, इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन 
तुला राशि वालों का रिश्तेदारों से बढ़ेगा तालमेल, जानें अन्य राशियों का हाल 

कर्क: चर्चा संवाद सहज रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. मन की बात में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में बात रखने से बचें. साहस संपर्क बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह से चलें. भावुकता से बचेंगे. अतिसंवेदनशील नहीं बनें. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं.

Advertisement

सिंह: मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से सूचनाएं साझा कर पाएंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों के संग वक्त बिताएंगे. प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे. चर्चा संवाद में उत्साह बनाए रहेंगे.

कन्या: अपनों से सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आदर सम्मान बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. बड़ा सोचेंगे. घर में शुभ संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे.

तुला: मन के मामलों में हर्ष आनंद बना रहेगा. आपसी विश्वास बल पाएगा. प्रेम प्रयासों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामले सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखेंगे. मदद का भाव रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. खुशियों को साझा करेंगे.

वृश्चिक: अनजान से सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. विभिन्न संबंध मिलेजुले रह सकत हैं. प्रेम के मामले साधारण बने रहेंगे. उतावली में न आएं.

धनु: प्रियजनों से संबंध संवरेंगे. व्यर्थ आशंकाएं दूर होंगी. परिवार के लोगों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मन में उत्साह रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. गरिमा बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साहित रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

Advertisement

मकर: प्रेम स्नेह के प्रयास सुखद बने रहेंगे. निजी मामलों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे.

कुंभ: भावनात्मक संबंधों में सहज होंगे. रिश्तों ामें मिठास बढ़ेगी. वादा निभाने में आगे रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. परिचय का लाभ उठाएंगे. सबका भरोसा बनाए रहेंगे.

मीन: करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा. लाभ प्रतिशत साधारण बना रहेगा. धैर्य व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं. कार्य व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. निर्णय लेने में सहज संकोच होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement