धार्मिक यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, एक की मौत, 20 से अधिक घायल, नशे में था ड्राइवर

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बड़ा हादसा हो गया. यहां श्रद्धालुओं से भरी बस बरेली–हरिद्वार हाइवे पर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसे के वक्त बस में कुल 54 यात्री सवार थे. सभी बरेली के रहने वाले थे और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की यात्रा से लौट रहे थे.

एजेंसी के अनुसार, यह हादसा तड़के करीब 3:20 बजे निसरा और सरदार नगर गांव के बीच हुआ. हादसे के बाद अफरातफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी. जहानाबाद थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि हादसे में 22 वर्षीय दुर्गा नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं घायलों को तुरंत जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर आठ यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल, वह घटना के बाद से फरार है.

यह भी पढ़ें: हरियाणा के गो तस्कर की राजस्थान में मौत... घरवालों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस बोली- एक्सीडेंट में गई जान

Advertisement

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी शेखर ने पुलिस को बताया कि बस चालक शराब के नशे में था. उसने पूरे सफर के दौरान लापरवाही से वाहन चलाया. यात्रियों के मना करने के बावजूद वह तेज रफ्तार से बस चला रहा था. शेखर के मुताबिक, बस यात्रा के दौरान तीन बार पंक्चर हुई थी, जिससे यात्रियों ने पहले ही चालक को ठीक से ड्राइविंग करने को कहा था. लेकिन जैसे ही बस मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी.

स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से रातभर राहत-बचाव अभियान चला. खाई में पलटी बस से यात्रियों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन मंगाई गई. घायलों को पहले पास के स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल भेजा गया. जहानाबाद पुलिस ने बताया कि बस का नंबर ट्रेस कर लिया गया है और उसका मालिक व ड्राइवर दोनों से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है.

हादसे के बाद श्रद्धालुओं के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. मृतका दुर्गा के परिजनों को जब सूचना मिली तो घर में मातम छा गया. कई घायल यात्री अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----