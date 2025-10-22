scorecardresearch
 

Feedback

धार्मिक यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, एक की मौत, 20 से अधिक घायल, नशे में था ड्राइवर

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में धार्मिक यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हो गई. बरेली-हरिद्वार हाइवे पर बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
बस हादसे में एक की मौत. (Photo: Representational)
बस हादसे में एक की मौत. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बड़ा हादसा हो गया. यहां श्रद्धालुओं से भरी बस बरेली–हरिद्वार हाइवे पर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसे के वक्त बस में कुल 54 यात्री सवार थे. सभी बरेली के रहने वाले थे और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की यात्रा से लौट रहे थे.

एजेंसी के अनुसार, यह हादसा तड़के करीब 3:20 बजे निसरा और सरदार नगर गांव के बीच हुआ. हादसे के बाद अफरातफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी. जहानाबाद थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि हादसे में 22 वर्षीय दुर्गा नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं घायलों को तुरंत जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर आठ यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल, वह घटना के बाद से फरार है.

सम्बंधित ख़बरें

हरदोई सड़क हादसे में 3 की मौत. (Photo: AI-generated)
हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 2 नाबालिग बहनों समेत 3 की मौत 
Accident in Maharashtra kills eight near Chandshali ghats
महाराष्ट्र के नंदुरबार में सड़क हादसा, 8 लोगों की गई जान 
तीन घायलों की हालत गंभीर.(Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा... बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर में एक की मौत 
सड़क हादसे में एंबुलेंस चालक की मौत. (Photo: Representational )
अमेठी में सड़क हादसा: रोडवेज बस से टकराई एंबुलेंस, चालक की मौत 
चालक को झपकी लेने से हुआ हादसा.(Photo: AI-generated)
दुर्गा पंडाल घूमकर लौट रहे परिवार की कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, 4 घायल 

यह भी पढ़ें: हरियाणा के गो तस्कर की राजस्थान में मौत... घरवालों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस बोली- एक्सीडेंट में गई जान

Advertisement

हादसे के प्रत्यक्षदर्शी शेखर ने पुलिस को बताया कि बस चालक शराब के नशे में था. उसने पूरे सफर के दौरान लापरवाही से वाहन चलाया. यात्रियों के मना करने के बावजूद वह तेज रफ्तार से बस चला रहा था. शेखर के मुताबिक, बस यात्रा के दौरान तीन बार पंक्चर हुई थी, जिससे यात्रियों ने पहले ही चालक को ठीक से ड्राइविंग करने को कहा था. लेकिन जैसे ही बस मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी.

स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से रातभर राहत-बचाव अभियान चला. खाई में पलटी बस से यात्रियों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन मंगाई गई. घायलों को पहले पास के स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल भेजा गया. जहानाबाद पुलिस ने बताया कि बस का नंबर ट्रेस कर लिया गया है और उसका मालिक व ड्राइवर दोनों से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है.

हादसे के बाद श्रद्धालुओं के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. मृतका दुर्गा के परिजनों को जब सूचना मिली तो घर में मातम छा गया. कई घायल यात्री अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement