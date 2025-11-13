scorecardresearch
 

UP: साधारण से दिखने वाले लड़के के बैग से निकलने लगी 500-500 की नोटों की गड्डीयां, पुलिस भी रह गई हैरान

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से ₹60 लाख नकद बरामद किए. पकड़ा गया युवक बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहने वाला है और वाराणसी से सासाराम जा रहा था. रकम से जुड़े कोई दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है. जांच में चुनावी एंगल की भी पड़ताल की जा रही है.

फुट ओवर ब्रिज पर चेकिंग में मिला संदिग्ध युवक.(Photo: Uday Gupta/ITG)
गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को ₹60 लाख कैश के साथ पकड़ा. दिल्ली-हावड़ा रेल रूट के इस व्यस्त स्टेशन पर RPF और GRP की संयुक्त चेकिंग चल रही थी. इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज पर पुलिस की नजर एक साधारण से दिखने वाले युवक पर पड़ी, जिसके पास एक पिट्ठू बैग था. शक होने पर जवानों ने उसका बैग चेक किया, तो अंदर ₹500 के नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस हैरान रह गई.

60 लाख कैश मिला, कोई दस्तावेज नहीं थे साथ

पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में लेकर RPF थाने लाया. बैग में रखे कैश की पूरी गिनती की गई, जिसमें कुल ₹60 लाख नकद मिले. पूछताछ में युवक ने अपना नाम आयुष राज, निवासी डेहरी ऑन सोन (बिहार) बताया. उसने कहा कि वह यह रकम वाराणसी से सासाराम लेकर जा रहा था. हालांकि, उसके पास इस भारी रकम से जुड़े कोई वैध कागजात या सबूत नहीं मिले, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया.

दिल्ली धमाके के बाद बढ़ाई गई थी सुरक्षा

हाल ही में दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. इसी वजह से भारतीय रेलवे ने देशभर के प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है. DDU जंक्शन पर भी RPF और GRP की टीमें चौबीसों घंटे तैनात हैं और हर आने-जाने वाले की सख्ती से जांच की जा रही है. इसी अभियान के दौरान ही यह युवक पकड़ा गया, जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए.

चंदौली

चुनाव एंगल से भी जांच कर रही पुलिस

चूंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, इसलिए पुलिस इस मामले को चुनावी एंगल से भी देख रही है. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी नकदी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार से तो जुड़ी नहीं है. पुलिस के साथ आयकर विभाग की टीम भी इस कैश की उत्पत्ति और इस्तेमाल की दिशा में जांच कर रही है.

RPF अधिकारी ने दी जानकारी

RPF प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि संयुक्त चेकिंग के दौरान फुट ओवर ब्रिज पर एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखा गया. तलाशी में उसके बैग से 60 लाख रुपये बरामद हुए हैं. युवक ने बताया कि वह बनारस से ऑटो से DDU आया था और ट्रेन से सासाराम जा रहा था. आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है और जांच जारी है. फिलहाल, युवक को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी भारी रकम कहां से आई और इसका मकसद क्या था.

