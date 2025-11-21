पीलीभीत में BLO के लिए बंपर ऑफर: SIR का काम पूरा करो और परिवार संग जंगल सफारी पाओ!

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) के काम में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर) को बड़ा प्रोत्साहन दिया है. सर्वाधिक फॉर्म डिजिटाइजेशन करने वाले BLOs को उनके पूरे परिवार के साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी, चूका बीच पर लंच और मुफ्त मूवी दिखाई जाएगी.

दरअसल, SIR से जुड़े BLOs पर काम का काफी भार पड़ रहा है, उन्हें सुबह से रात तक काम करना और लोगों को तलाश करना पड़ रहा है, जिससे उनका परिवार भी परेशान हो रहा है. हालांकि, इस नए ऑफर से BLOs काफी खुश हैं और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं. एक BLO ने बताया कि वे इस प्रोत्साहन से खुश हैं और काम सबसे पहले खत्म करके अपने परिवार के साथ जंगल सफारी और लंच का मौका पाना चाहते हैं. कई BLOs ने अब तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल नहीं घूमा है.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीलीभीत, प्रसून द्विवेदी ने बताया कि जिले की चारों विधानसभाओं में SIR का काम चल रहा है. वर्तमान में पीलीभीत की रैंक 9वें नंबर पर है और इसकी अपडेट हर 2 घंटे में आती है.

उन्होंने आगे बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, ताकि BLOs SIR के काम में ज्यादा रुचि लें और तेजी लाएं. प्रथम BLO को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा. इस प्रोत्साहन का उद्देश्य SIR के कार्य में ज्यादा से ज्यादा रुचि और तेजी लाना है.

