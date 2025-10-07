scorecardresearch
 

बुलंदशहर: ट्यूशन जा रही लड़की से की छेड़छाड़ तो ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा, मूंड दिया सिर और मूंछ

बुलंदशहर में लड़की से छेड़छाड़ करने वाले एक शख्स को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. स्थानीय लोगों ने आरोपी का सिर और मूंछें मूंड दीं. यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

बुलंदशहर में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई (Photo- ITG)
बुलंदशहर में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई (Photo- ITG)

यूपी के बुलंदशहर में एक शख्स को लड़की से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया. ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और सबक सिखाने के लिए उसका सिर और मूंछें मूंड दीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने छेड़छाड़ और सार्वजनिक अपमान, दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है. 

मनचले को रंगे हाथ पकड़ा

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह घटना बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की है. आरोपी शख्स खुरजा देहात गांव का रहने वाला है. वह कथित तौर पर पास के गांव की एक लड़की को तब परेशान करता था, जब वह ट्यूशन पढ़ने जाती थी. बीते सोमवार को जब उसने फिर से लड़की को परेशान करने की कोशिश की, तो आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद उन्होंने उसे खुद ही सजा देने का फैसला किया. 

सरेआम मुंडन का वीडियो वायरल

स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसका सिर और मूंछें पूरी तरह से मूंड दीं. लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया.  घटना का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ममाला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू की

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) दिनेश कुमार सिंह ने इस मामले पर बयान दिया है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग एक शख्स का सिर और मूंछ मूंडते दिख रहे हैं, जिस पर एक नाबालिग लड़की को परेशान करने का आरोप है. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस कथित छेड़छाड़ और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, दोनों ही घटनाओं की जांच कर रही है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

