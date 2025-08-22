बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो भाइयों की रौंदा, मौके पर दोनों की मौत, ड्राइवर फरार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भीषण हादसा हुआ जिसमें दो भाइयों की जान चली गई. मोटरसाइकिल पर सवार दोनों भाइयों को एक बेकाबू ट्रक ने बुरी तरह से रौंद दिया जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि गुरुवार को सिकंदराबाद इलाके में एक ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर में दो भाइयों की मौत हो गई.

गौतमबुद्ध नगर जिले के मंडी श्याम नगर निवासी 21 साल के विशाल और 19 साल के प्रियांशु सिकंदराबाद स्थित नई सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. पुलिस ने बताया कि ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद, ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. अधिकारियों ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है. सिकंदराबाद के क्षेत्राधिकारी भास्कर कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही झारखंड के पलामू से ऐसा ही मामला सामने आया था जहां एक स्कूटर से कॉलेज से आ रहे भाई बहन दुर्घटना का शिकार हो गए. इसमें भाई की जान चली गई जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है. उनके स्कूटर को एक एसयूवी कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी जो कि नशे में चूर था.

---- समाप्त ----