बुलंदशहर: गर्लफ्रेंड की शादी की खबर सुन बॉयफ्रेंड को लगा सदमा, पानी की टंकी से कूदकर दी जान

बुलंदशहर में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 22 साल के युवक ने प्रेमिका की शादी तय होने की खबर सुनकर पानी की टंकी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. यह घटना बुलंदशहर जिले के अनूपशहर इलाके की है. युवक का नाम साजिद बताया जा रहा है, जो सिरौरा गांव का रहने वाला था.

टंकी पर चढ़ गया युवक, गांव में जमा हो गई भीड़

मंगलवार दोपहर साजिद अचानक गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गया. जैसे ही लोगों ने उसे टंकी के ऊपर देखा, गांव में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही देर में वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. परिजन और ग्रामीण लगातार साजिद को नीचे आने के लिए समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी.

परिजनों की गुहार के बावजूद लगा दी छलांग

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, साजिद के परिवार वाले और ग्रामीण लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन उससे पहले ही साजिद ने अचानक छलांग लगा दी. नीचे गिरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रेमिका की शादी की खबर से था परेशान

थाना प्रभारी (SHO) धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि साजिद एक लड़की से प्रेम करता था. हाल ही में उस लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी. इस बात से वह बेहद परेशान था और मानसिक रूप से टूट गया था. इसी के चलते उसने आत्महत्या का कदम उठा लिया.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. SHO धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस साजिद के दोस्तों और परिवार से पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े और कारणों का पता लगाया जा सके.

