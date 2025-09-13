बुलंदशहर का ‘मधुमक्खी मैन’... शरीर पर हजारों लिपटीं, लेकिन एक ने भी नहीं काटा, Video Viral

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सियान कस्बे से एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स के पूरे शरीर पर हजारों की संख्या में मधुमक्खियां बैठी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें इस वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा.
बरसात में होती है मधुमक्खियों को परेशानी
वीडियो में दिख रहे शख्स को लोग अब ‘मधुमक्खी प्रेमी’ कह रहे हैं. उनका कहना है कि बरसात के मौसम में मधुमक्खियों को भोजन की काफी परेशानी होती है. इस दौरान वे खुद उनके खाने का इंतजाम करते हैं.
‘दोस्त समझती हैं मधुमक्खियां’
शख्स का दावा है कि मधुमक्खियां उन्हें अपना दोस्त मानती हैं, इसलिए उन्हें डंक नहीं मारतीं. उन्होंने बताया, “मैं हमेशा उनका ख्याल रखता हूं, उनके लिए खाना जुटाता हूं. इसीलिए मधुमक्खियां मुझे नुकसान नहीं पहुंचातीं, बल्कि मेरे शरीर पर आकर आराम से बैठ जाती हैं.”
सोशल मीडिया पर चर्चा
वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं और इसे अनोखा व प्रेरणादायक बता रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे प्रकृति और इंसान के बीच आपसी भरोसे का उदाहरण बताया. बुलंदशहर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और शख्स को लोग ‘मधुमक्खी मैन’ कहकर पुकार रहे हैं.
मधुमक्खी के काटने से शरीर में कई तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं. सामान्य रूप से, काटे हुए स्थान पर अचानक तेज दर्द या चुभन महसूस होती है, साथ ही वहां लालिमा और सूजन भी हो सकती है. कई बार खुजली या जलन भी होती है, जो कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाती है. हालांकि, एलर्जी वाले लोग मधुमक्खी के काटने पर गंभीर प्रतिक्रियाओं का सामना कर सकते हैं. इनमें सांस लेने में कठिनाई, गले या चेहरे में सूजन, चक्कर, जी मिचलाना और तेज़ हृदय गति शामिल हो सकते हैं.
कुछ लोगों में एलर्जिक शॉक या अनाफ़िलेक्सिस जैसी आपातकालीन स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिन्हें इलाज की जरूरत होती है. मधुमक्खी का विष शरीर में दर्द, सूजन और खुजली पैदा करता है, लेकिन सावधानी और समय पर उपचार से अधिकतर मामलों में आसानी से ठीक किया जा सकता है. यदि किसी को एलर्जी है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.