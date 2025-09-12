scorecardresearch
 

Feedback

बुलंदशहर के अर्पित ने इंग्लैंड में बैठकर की देश विरोधी पोस्ट, नेपाल प्रोटेस्ट का वीडियो भारत का बताकर किया शेयर, FIR दर्ज

बुलंदशहर जिले के एक युवक ने इंग्लैंड में बैठकर नेपाल प्रोटेस्ट का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट की है. इस पोस्ट को लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल, जांच-पड़ताल की जा रही है.

Advertisement
X
बुलंदशहर के युवक पर विदेश में बैठकर देश विरोधी पोस्ट करने का आरोप (photo- representational)
बुलंदशहर के युवक पर विदेश में बैठकर देश विरोधी पोस्ट करने का आरोप (photo- representational)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक युवक ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट साझा कर पुलिस महकमे में खलबली मचा दी. युवक का नाम अर्पित शर्मा है, जो कोतवाली नगर इलाके का रहने वाला है. वह इस समय इंग्लैंड में रह रहा है. उसने नेपाल के एक हालिया आंदोलन का वीडियो इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी मनगढ़ंत और भड़काऊ बयान पोस्ट किए. इन पोस्टों को भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाला माना गया. मामले में बुलंदशहर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. 

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, अर्पित शर्मा ने अपने 'X' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया. यह वीडियो नेपाल में चल रहे 'Gen Z Protest' का है. इसी वीडियो का सहारा लेकर अर्पित ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए. पुलिस ने इन पोस्टों को देश की एकता, अखंडता और समरूपता को खतरे में डालने वाला माना. इस तरह के पोस्ट से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा रहता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Upasana Gill
नेपाल में फंसी भारतीय टीम, हुआ बुरा हाल, आपबीती का वीडियो वायरल  
ब्लॉगर हैरी को भारत का कौन सा शहर पसंद आया
नेपाल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर वायरल हुआ वो विदेशी ब्लॉगर, पहले आया था भारत 
kathmandu indra jatra festival
कर्फ्यू में ढील मिलते ही नेपाल के कुमारी देवी मंदिर में उमड़ी भीड़ 
cp radhkrishan oath
भारत को मिले 15वें उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, देखें आज सुबह 
नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है. (Photo: PTI)
नेपाल का पावर सेंटर आर्मी हेडक्वार्टर से राष्ट्रपति भवन शिफ्ट होने की क्या है कहानी? 

मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी अर्पित शर्मा के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अर्पित के 'X' अकाउंट को खंगाल रही है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल इंग्लैंड में है, लेकिन उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. 

Advertisement

विदेश से भारत विरोधी गतिविधि

यह मामला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग विदेश में बैठकर भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं. पुलिस ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है. पुलिस का कहना है कि वे इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement