बुलंदशहर के अर्पित ने इंग्लैंड में बैठकर की देश विरोधी पोस्ट, नेपाल प्रोटेस्ट का वीडियो भारत का बताकर किया शेयर, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक युवक ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट साझा कर पुलिस महकमे में खलबली मचा दी. युवक का नाम अर्पित शर्मा है, जो कोतवाली नगर इलाके का रहने वाला है. वह इस समय इंग्लैंड में रह रहा है. उसने नेपाल के एक हालिया आंदोलन का वीडियो इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी मनगढ़ंत और भड़काऊ बयान पोस्ट किए. इन पोस्टों को भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाला माना गया. मामले में बुलंदशहर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, अर्पित शर्मा ने अपने 'X' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया. यह वीडियो नेपाल में चल रहे 'Gen Z Protest' का है. इसी वीडियो का सहारा लेकर अर्पित ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए. पुलिस ने इन पोस्टों को देश की एकता, अखंडता और समरूपता को खतरे में डालने वाला माना. इस तरह के पोस्ट से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा रहता है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी अर्पित शर्मा के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अर्पित के 'X' अकाउंट को खंगाल रही है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल इंग्लैंड में है, लेकिन उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

विदेश से भारत विरोधी गतिविधि

यह मामला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग विदेश में बैठकर भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं. पुलिस ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है. पुलिस का कहना है कि वे इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल है.

