UP: बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई पर जानलेवा हमला, गड़ासे से हमला कर तीन उंगलियां काटीं

यूपी के बस्ती में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. सोनहा थाना क्षेत्र के असनहरा गांव में एक मनचले ने किशोरी से छेड़छाड़ किया. इसका विरोध करने पर उसके भाई पर जानलेवा हमला हुआ. शिकायत करने पर आरोपी युवक और उसके परिजनों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर उसकी तीन उंगलियां काट डालीं. पीड़ित युवक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी मुस्लिम युवक काफी समय से अर्जुन की बहन से छेड़खानी कर रहा था. जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह आरोपी से शिकायत करने उसके घर गया. इस पर आरोपी और उसके परिजन आगबबूला हो गए और गड़ासे जैसे धारदार हथियार से अर्जुन पर हमला कर दिया.

गंभीर रूप से घायल अर्जुन की तीन उंगलियां कटकर अलग हो गईं. आनन-फानन में परिजन उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया. मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए. विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. इसके बाद वे समर्थकों के साथ असनहरा चौकी पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. दबाव बढ़ता देख पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. तहरीर के आधार पर आरोपी युवक पर किशोरी से छेड़छाड़ और उसके भाई पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

