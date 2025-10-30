बिहार में बृजभूषण सिंह के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, घटना के बाद सुनाया मुस्लिम बच्ची से जुड़ा किस्सा

बिहार के भोजपुर जिले में गुरुवार को एक बड़ी घटना टल गई, जब यूपी के पूर्व सांसद और एनडीए नेता बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक खराब मौसम की वजह से खेत में उतारना पड़ा. घटना संदेश विधानसभा इलाके के छोटकी सासाराम गांव की है, जहां बृजभूषण शरण सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे.

जानकारी के अनुसार, वह जेडीयू समर्थित एनडीए प्रत्याशी राधा चरण शाह उर्फ सेठ के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे. सभा खत्म करने के बाद वह हेलीकॉप्टर से दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे थे. तभी मौसम अचानक बिगड़ गया और हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई. पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाई और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से पास के खेत में उतार दिया.

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद बीजेपी नेता बृज भूषण सिंह का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में फंस गया. इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी . इस घटना के बाद उन्होंने उस मुस्लिम बच्ची को याद किया जिसके साथ सुबह पटना एयरपोर्ट पर फ़ोटो खिंचवाई थी @b_bhushansharan pic.twitter.com/Pfi1GX16sx

— Milind Khandekar (@milindkhandekar) October 30, 2025

हेलीकॉप्टर में आई थी तकनीकी खराबी

हेलीकॉप्टर में मौजूद बृजभूषण शरण सिंह सहित सभी लोग सुरक्षित हैं. स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और स्थिति की जानकारी ली. अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई थी. हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है.

घटना के बाद उन्होंने सड़क मार्ग से दिनारा जाने का फैसला किया और आरा से सड़क के रास्ते रवाना हो गए. चुनावी कार्यक्रम तय समय पर जारी रखा गया.

बृजभूषण शरण सिंह ने की राहुल गांधी पर टिप्पणी

सभा के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सूत बोल सकता है तो चन्नी क्या बोले. उनके इस बयान पर समर्थकों ने तालियां बजाईं. अचानक हुए इस हादसे से वहां मौजूद लोगों में हलचल जरूर हुई, लेकिन समय रहते पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.

