घर में आएगी दुल्हन... शख्स खुश था कि रिश्ता तय है, फिर कैश और जेवरात लेकर भाग निकले ठग

यूपी के सोनभद्र में शादी का सपना दिखाकर ठगी करने की कहानी सामने आई है. राजस्थान के एक युवक को भरोसे में लेकर और शादी का झांसा देकर डेढ़ लाख रुपये और जेवरात ठग लिए गए. इस मामले में पुलिस ने महिला, उसका पति और मां को गिरफ्तार किया है. युवक खुश था कि अब उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी खुशियां काफूर हो गईं.

शादी के नाम पर राजस्थान के शख्स से कर ली गई ठगी. (Photo: Representational)
शादी के नाम पर राजस्थान के शख्स से कर ली गई ठगी. (Photo: Representational)

प्यार और भरोसे की कहानी कैसे धोखे में बदल सकती है, ऐसी घटना यूपी के सोनभद्र में सामने आई है. यहां एक महिला, उसके पति और मां ने शादी का झांसा देकर राजस्थान के एक व्यक्ति से डेढ़ लाख रुपये और जेवरात ठग लिए. पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि राजस्थान के जालोर जिले के रहने वाले रमेश कुमार नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे शादी के नाम पर ठगा गया है. रमेश कुमार ने कहा कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात रानी कुमारी नाम की महिला से हुई थी, जिसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा. रमेश बेहद खुश थे कि बात तय हो रही है. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और भरोसे के माहौल में रमेश ने महिला को पैसे और जेवर दे दिए, ताकि शादी की तैयारियां की जा सकें.

लेकिन कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया. शादी तय होने से पहले ही रानी कुमारी अपने पति 26 वर्षीय रवि रंजन मौर्य और मां 50 वर्षीय माया देवी के साथ फरार हो गई. जब रमेश कुमार ने संपर्क करने की कोशिश की तो महिला और उसके परिवार से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: सुहागरात से पहले लुटेरी दुल्हन को फरार करने की साजिश नाकाम, ग्रामीणों ने दोस्तों को पेड़ से बांधकर पीटा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने जांच टीम गठित की. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से तीनों आरोपियों को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है. उनके पास से करीब 9,500 रुपये कैश, एक मंगलसूत्र, पायल और अन्य जेवरात बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी किए गए बाकी जेवरात बेचने की फिराक में थे.

पुलिस का कहना है कि रानी कुमारी और उसके पति ने शादी का झांसा देकर ये ठगी की है. इस गिरोह के खिलाफ पुलिस शख्त कार्रवाई में जुटी है. ये लोग शादी का लालच देकर फंसाते थे, फिर लोगों से ठगी करते थे. पुलिस ने बताया कि अब इस मामले की जांच की जा रही है कि इन लोगों ने और किसी के साथ इसी तरह से ठगी तो नहीं की है.

