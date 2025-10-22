नोएडा में होटल के बाहर लाठी-डंडों से लैस लड़कों का हंगामा, बालकनी में खड़ी लड़की को किया अश्लील इशारा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन

सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक होटल के बाहर लाठी-डंडे लेकर जमकर हंगामा करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में युवक अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए हैं और होटल के बालकनी में खड़ी एक महिला को अश्लील इशारे करते हुए भी देखे जा रहे है. वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. मामला थाना सेक्टर 49 इलाके का है.

जानकारी के मुताबिक, पूरी घटना नोएडा के थाना सेक्टर 49 इलाके के सेक्टर-51 स्थित एक होटल के बाहर की है. बताया जा रहा है कि विवाद में शामिल दोनों पक्ष एक-दूसरे के पहले से परिचित हैं. कुछ दिन पहले भी उनके बीच झगड़ा हुआ था. दीवाली की रात करीब 2 बजे पीड़ित पक्ष का एक युवक अपनी महिला मित्र और दोस्त के साथ होटल में खाना खाने पहुंचा था. इसी दौरान दूसरे पक्ष के युवक भी वहां आ गए. पहले दोनों ने एक-दूसरे को दीवाली की बधाई दी, लेकिन थोड़ी ही देर में बात विवाद में बदल गई.

इसके बाद पीड़ित युवक अपनी महिला मित्र के साथ होटल के कमरे में चला गया, जहां उसके अन्य दोस्त भी ठहरे हुए थे. तभी दूसरा पक्ष दर्जनों युवकों के साथ होटल तक पहुंच गया और नीचे लाठी-डंडे लेकर खड़ा हो गया. युवकों ने होटल के बाहर गाली-गलौज की और ऊपर बालकनी में खड़ी महिला को प्रति अभद्र इशारे करनी शुरू कर दी.

पूरी घटना पीड़ित पक्ष ने ऊपर से अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही अन्य युवकों की पहचान की जा रही है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

