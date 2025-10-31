scorecardresearch
 

मिर्जापुर: चेन स्नैचरों-लुटेरों के पोस्टर में BJP मंडल उपाध्यक्ष का नाम, पुलिस की लिस्ट पर नेता ने दी सफाई

बीजेपी नेता भोनू सिंह ने सफाई दी कि उन पर केवल 2014 में नाबालिग रहते हुए मोटरसाइकिल चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर ने बताया कि चोरी, लूट और स्नैचिंग के मामलों में पिछले 15 सालों के अपराधियों का बैनर लगवाया जा रहा है, जिसमें भोनू सिंह भी शामिल हैं, जिन पर 2014 में चार्जशीट दाखिल हुई थी.

बीजेपी के मझवां मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक हलचल मचा दी है. चोरी, चेन स्नैचिंग और लूट के अपराधियों की सूची वाले इस पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक मंडल उपाध्यक्ष का नाम शामिल है. पदाधिकारी का नाम सामने आते ही बीजेपी में सफाई का दौर शुरू हो गया है. 

दरअसल, मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी, चेन स्नेचिंग और लूट की वारदात में शामिल अपराधियों की फोटो और नाम के साथ एक पोस्टर चौराहे पर लगवाया. इस पोस्टर में शामिल पांच अपराधियों में बीजेपी के मझवां मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम भी है. भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का नाम चेन स्नैचरों और लुटेरों की सूची में शामिल होने के कारण सियासी हलचल मच गई. भोनू सिंह हाल ही में संगठन चुनाव में उपाध्यक्ष बनाए गए थे. 

भोनू सिंह चार साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते रहे हैं. वह आगामी पंचायत चुनाव में मझवां से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे. पुलिस द्वारा पोस्टर जारी किए जाने से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर संकट आ गया है. इस लिस्ट के सामने आने के बाद पार्टी और स्थानीय राजनीति में हड़कंप मच गया है. 

मंडल उपाध्यक्ष ने दी सफाई

इस मामले पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह ने अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके ऊपर सिर्फ एक ही मुकदमा दर्ज है, जो 2014 में तब दर्ज हुआ था, जब वह नाबालिग थे. यह मुकदमा मोटरसाइकिल चोरी का है और कोर्ट में विचाराधीन है. भोनू सिंह का कहना है कि इसके अलावा उनके ऊपर कोई अन्य मुकदमा दर्ज नहीं है. 

पुलिस का क्या है कहना?

क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 15 सालों से चोरी, स्नैचिंग और लूट के मामलों में शामिल अपराधियों का बैनर लगवाया जा रहा है. इसी क्रम में कछवा में पोस्टर जारी किया गया, जिसमें भोनू सिंह का नाम है. अधिकारी ने बताया कि उन पर 2014 में मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. 

