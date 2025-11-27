यूपी: स्विफ्ट कार को 'टीन का डिब्बा' बोलने पर बवाल, बाइक सवार को जमकर पीटा, बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा

यूपी के सहारनपुर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शेखपुरा कदीम चौकी इलाके के नागल–टपरी मार्ग पर कार सवार युवकों ने पहले एक बाइक सवार पर हमला किया, फिर उसे कार की बोनट पर लादकर करीब 500 मीटर तक तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाते रहे. सड़क पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी बीच बचाव की हिम्मत नहीं जुटा सका.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि रास्ता देने को लेकर कार और बाइक सवार के बीच बहस हुई. बताया जा रहा है कि नाराजगी में बाइक सवार ने स्विफ्ट कार को 'टीन का डिब्बा' कह दिया, जिसके बाद कार में बैठे युवक बेकाबू हो गए.

उन्होंने बाइक सवार को गिराकर बेरहमी से पीटा और मौके से कार लेकर भागने लगे. कार को रोकने के लिए युवक कार के सामने आ गया तो दबंग युवक को कार की बोनट पर लादकर फर्राटे से गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगे.

करीब 500 मीटर बाद कार चालक ने अचानक ब्रेक मारे, जिससे युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गए, जबकि युवक घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गाया.

मामले में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपित युवकों की पहचान कर ली गई है और उन्हें ट्रेस कर लिया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद गाड़ी की टचिंग को लेकर हुआ था. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और बोनट पर लादने की भी अलग से पड़ताल हो रही है. अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस घटनाक्रम में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई तय है.

