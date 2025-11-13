scorecardresearch
 

UP: पति ने नहीं दिए खर्च के लिए रुपये तो गुस्सा हुई पत्नी, हथौड़े से तोड़ डाली कार- VIDEO

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पत्नी ने अपने ही पति की कार हथौड़े से तोड़ डाली. जानकारी सामने आई है कि पत्नी, पति द्वारा खर्च के लिए पैसे नहीं दिए जाने से नाराज थी.

पत्नी ने तोड़ डाली पति की कार. (Photo: Screengrab)
पत्नी ने तोड़ डाली पति की कार. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यहां एक पत्नी का अपने पति से गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने अपना गुस्सा पति पर नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी पर उतार दिया. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव रम्मनवाला का है. बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को खर्च के लिए पैसे देने से मना कर दिया था. जिससे नाराज़ होकर पत्नी आगबबूला हो गई. गुस्से में वह उस गैराज में जा पहुंची, जहां उसके पति की गाड़ी मरम्मत के लिए खड़ी थी. वहां पहुंचकर महिला ने हाथ में हथौड़ा उठाया और गाड़ी के शीशे एक-एक कर तोड़ डाले.

यह भी पढ़ें: पत्नी से कहा था- जल्द घर लौटूंगा... दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के बेटे की मौत, शव पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

गैराज पर मौजूद मिस्त्री ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो महिला ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और गाड़ी तोड़ती रही. आखिरकार, मिस्त्री ने घटना का वीडियो बना लिया और इसकी शिकायत पुलिस से की. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

लोग इस अनोखी हरकत पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे हास्यास्पद मान रहे हैं, तो कुछ इसे घरेलू तनाव की परिणति बता रहे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि यह वीडियो बिजनौर जिले में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

