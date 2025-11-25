scorecardresearch
 

बिजनौर: 'ट्रेन के आते ही दौड़कर रील बनाने लगा 14 साल का किशोर...' हुई दर्दनाक मौत

बिजनौर में रील बनाने के चक्कर में 14 वर्षीय किशोर सारिक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. वह अपने दोस्तों के साथ मालन नदी के रेलवे पुल पर ट्रेन के आगे दौड़कर रील बना रहा था. हादसे के बाद उसका दोस्त अफरोज डरकर फरार हो गया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ट्रेन से टकराकर किशोर की मौत (File Photo: Sanjeev Sharma/ITG)
बिजनौर में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. पुल पर आते हुए ट्रेन के सामने दौड़कर रील बनाने की कोशिश कर रहे 14 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है.

गांव पुंडरीकला निवासी फजल का बेटा सारिक चांडक के आदर्श ग्रामीण इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था. पढ़ाई के साथ वह गांव की सैलून दुकान पर बाल काटना भी सीख रहा था. रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे वह अपने दो दोस्तों अफरोज और एक अन्य के साथ मालन नदी पर बने रेलवे पुल पर रील बनाने गया था. प्लान था कि ट्रेन आते ही उसके आगे दौड़ते हुए रील बनाई जाए.

रील बनाने के चक्कर में किशोर की मौत

जैसे ही कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन करीब पहुंची, सारिक ट्रैक पर दौड़ने लगा और उसके दोस्त मोबाइल से वीडियो बनाने लगे. दौड़ते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद वीडियो बनाने वाला उसका दोस्त अफरोज डरकर मौके से फरार हो गया और अभी तक घर नहीं लौटा है.

ट्रेन चालक ने घटना की जानकारी चंदक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर शिवचरण मीणा को दी. इसके बाद रेलवे की ओर से किरतपुर पुलिस को सूचना भेजी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. परिवार को खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया. कल परिजनों ने सारिक का अंतिम संस्कार कर दिया.

मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है

सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप ने कहा कि यातायात अभियान के तहत लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने अपील की कि रेलवे ट्रैक पर इस तरह की रील न बनाएं, जिससे हादसे हो सकते हैं.
 

