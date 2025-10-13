बिजनौर: 'तुम हिंदू लड़के के साथ क्यों घूम रही हो', मनचलों ने वीडियो बनाया, बाइक की चाबी निकाली, फिर...

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में साम्प्रदायिक संवेदनाओं को झकझोरने वाली एक घटना सामने आई है. यहां तीन युवकों ने एक मुस्लिम छात्रा को उसके हिंदू साथी के साथ देखकर रास्ते में रोक लिया, पूछताछ की और दोनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

ट्यूशन से लौट रही थी छात्रा और साथी छात्र

घटना बिजनौर के कोटकादर क्षेत्र की है. एक मुस्लिम छात्रा और उसके पड़ोस में रहने वाला हिंदू छात्र, दोनों एक ही इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र हैं. 10 अक्टूबर को दोनों ट्यूशन पढ़कर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे. रास्ते में वे निर्माणधीन कॉलोनी के पास कुछ देर के लिए रुक गए और बातचीत करने लगे, तभी मुस्लिम समुदाय के तीन युवक, आकिब, आवेश और अराफात वहां पहुंच गए.

तीनों युवकों ने की पूछताछ और वीडियो बनाया

तीनों आरोपियों ने पहले मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और फिर छात्रा से पूछा कि 'तुम मुस्लिम हो और यह हिंदू है, तो इसके साथ क्यों घूम रही हो?' इस दौरान छात्रा ने बार-बार समझाने की कोशिश की कि लड़का उसका रिश्ते का भाई है और दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा ट्यूशन से लौट रहे हैं. लेकिन आरोपियों ने उसकी बात नहीं मानी और दोनों से लगातार सवाल-जवाब करते रहे. उन्होंने जबरन वीडियो बनाना शुरू कर दिया और छात्रा से उसके परिवार और शिक्षक का फोन नंबर मांगने लगे.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई

इसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में छात्रा साफ कहती नजर आ रही है कि वह अपने रिश्ते के भाई के साथ है, फिर भी तीनों युवक उसे जाने नहीं दे रहे. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने वीडियो की जांच कर तीनों आरोपियों आकिब, आवेश और अराफात की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि ऐसी हरकतें सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

