महिलाओं को अश्लील इशारे, दिखा रहा था प्राइवेट पार्ट...,VIDEO सामने आया तो हुआ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों से अभद्र हरकत करने वाला एक युवक पुलिस की गिरफ्त में आ गया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए एक वीडियो में आरोपी युवक राह चलती महिलाओं और बच्चियों को अश्लील इशारे करते और अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए नजर आया था. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया.

जानकारी के मुताबिक, 28 अगस्त 2025 को थाना नगीना क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती अंबेडकर नगर का रहने वाला दीपचन्द पुत्र हरलाल सिंह सार्वजनिक रास्तों पर आने-जाने वाली महिलाओं और बच्चियों को अश्लील फब्तियां कस रहा था. साथ ही अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकतें कर रहा था . जब पीड़िताओं ने विरोध जताया तो आरोपी ने उन्हें धमकी दी और मौके से फरार हो गया. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना नगीना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की.

थाना नगीना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और टीम बनाकर उसकी तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में दीपचन्द को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और भी गंभीर बना दिया था. इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र के लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है. गिरफ्तार युवक दीपचन्द पुत्र हरलाल सिंह,बिजनौर में वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्यवाही प्रचलित है.

