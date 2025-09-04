scorecardresearch
 

बिजनौर: कुएं में गिरा गुलदार, घंटों चले रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने पकड़ा

बिजनौर के शेरपुरा जलाल गांव में गुलदार कुएं में गिर गया. वन विभाग और पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला और पिंजरे में कैद किया. इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है.

कुएं में गिरे गुलदार का रेस्क्यू (Photo: Ritik Rajput/ITG)
बिजनौर जनपद में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला स्योहारा क्षेत्र के ग्राम शेरपुरा जलाल का है, जहां देर रात गुलदार एक किसान के पालतू कुत्ते पर झपटने के प्रयास में गहरे कुएं में गिर गया. अचानक हुई इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. अंधेरी रात और गहरा कुआं होने के कारण अभियान चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वन कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद गुलदार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया.

कुएं में गिरा गुलदार

गांव में गुलदार की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार के डर से वे शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं. वन विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने और रात के समय अकेले बाहर न निकलने की सलाह दे रहा है.

बिजनौर में पिछले दिनों से गुलदार के देखे जाने और हमलों की घटनाएं लगातार हो रही हैं. ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी और गश्त बढ़ा दी है. अधिकारियों का कहना है कि गुलदार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा और लोगों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग को दें.

वन विभाग ने किया रेस्क्यू 

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आबादी वाले क्षेत्रों में गुलदार की बढ़ती मौजूदगी पर किस तरह काबू पाया जाए. फिलहाल, शेरपुरा जलाल गांव के लोग वन विभाग से स्थायी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

