UP: घर में अकेली थी लड़की, तभी घुस आया कबाड़ी... फिर करने लगा अश्लील हरकत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक अजीब मामला सामने आया है. यहां एक लड़की जब अपने घर में अकेली थी. तभी एक कबाड़ी घर में घुस गया और अश्लील हरकत करने लगा. इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है.

बिजनौर में लड़की से अश्लील हरकत. (Photo: Representational )
बिजनौर में एक मनचले की अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में आरोपी एक लड़की को देखकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता नजर आ रहा है. घटना के सामने आते ही पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद मामले की जांच तेज हो गई है.

घर में घुसकर दिखाने लगा प्राइवेट पार्ट

जानकारी के अनुसार यह शर्मनाक मामला चांदपुर क्षेत्र के एक गांव का है. किशोरी की मां ने तहरीर में बताया कि 15 नवंबर को वह अपने पुत्र के साथ जंगल गई हुई थी, जबकि घर पर बेटी अकेली थी. इसी दौरान शाम को एक कबाड़ी अचानक उनके घर में घुस आया. अकेली बेटी को उसकी मौजूदगी का डर लगा और वह ऊपर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर बैठ गई.

यह भी पढ़ें: झाड़फूंक के बहाने तांत्रिक ने 12 साल की बच्ची से की अश्लील हरकत, रोते हुए सुनाई दर्दनाक आपबीती

कुछ देर बाद जब किशोरी ने दरवाजा खोला, तो कबाड़ी आंगन में खड़ा होकर गलत इशारे कर रहा था और अश्लील हरकतें कर रहा था. ये दृश्य देखकर वह दोबारा कमरे में बंद हो गई. आरोपी की पूरी हरकत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में भी नाराज़गी फैल गई है.

घटना से गुस्से में स्थानीय लोग

पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील कृत्य की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है. चांदपुर पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार प्रयास कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कर रही है. गांव में इस घटना के बाद दहशत और गुस्सा दोनों का माहौल बना हुआ है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय कि गुहार लगा रहा है. 

---- समाप्त ----
