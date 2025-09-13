scorecardresearch
 

Feedback

बिजनौर: अवैध संबंध का शक, पत्नी को उस्तरे से गंजा किया, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र में एक युवक ने अनैतिक संबंधों के शक में पत्नी को पहले उस्तरे से गंजा कर दिया और फिर उस पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की. महिला की चीख सुनकर परिजनों ने उसे बचाया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
रात 11 बजे किसी और व्यक्ति से फोन पर बात कर रही थी पत्नी. (Photo: Representational)
रात 11 बजे किसी और व्यक्ति से फोन पर बात कर रही थी पत्नी. (Photo: Representational)

बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अनैतिक संबंधों के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी को पहले उस्तरे से गंजा कर दिया और फिर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की. महिला की चीख-पुकार सुनकर परिजन और बच्चे बीच में आ गए और किसी तरह उसकी महिला कि जान बचाई. बाद में पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, पत्नी का आरोप है कि उसका पति महिला पर किसी वजह से शक करता है, जिसके चलते पति-पत्नी में लगातार विवाद चल रहा था. बुधवार रात करीब 11 बजे किसी और व्यक्ति से फोन पर बात करने के शक के चलते पति बुरी तरह भड़क गया.

महिला की तहरीर में कहा गया कि पति ने पहले गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई की. इसके बाद वह उस्तरा लाया और जबरन पीड़ित महिला के बाल काटकर गंजा कर दिया. इतना ही नहीं, उसने मिट्टी का तेल (पेट्रोल) डालकर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की. महिला की चीखें सुनकर परिजन और तीनों बच्चे दौड़े और किसी तरह उसे बचाते हुए पुलिस को फोन किया.

सम्बंधित ख़बरें

बुजुर्ग व्यक्ति लड़की को गोद में उठाकर अंधेरी जगह ले जाते देखा जा रहा है. (Photo: Screengrab)
गेहूं पिसाने आई लड़की से बुजुर्ग दुकानदार ने की रेप की कोशिश, VIDEO वायरल 
Bijnor UP Three of the six friends drowned
नदी में नहाने गए छह दोस्तों में से तीन तेज बहाव में डूबे 
Search for boys drowned in Kho River (Photo- Screengrab)
बिजनौर में तीन दोस्त नदी में डूबे, एक का शव मिला, 24 घंटे से दो की तलाश जारी 
Bull Attack
बुजुर्ग महिला पर सांड ने किया अटैक 
सांड ने बुजुर्ग महिला पर किया अटैक. (Photo: Screengrab)
आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला को पटका... हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली. गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. हालांकि, शुक्रवार को जब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही थी, तभी महिला थाने पहुंची और पति के पक्ष में खड़ी हो गई. उसने आरोपों को पारिवारिक मामला बताकर कड़ी कार्रवाई से इनकार कर दिया. महिला के बयान बदलने के बाद आरोपी का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया.

Advertisement

12 साल पहले हुई थी शादी, तीन बच्चे
बताया जा रहा है कि महिला की शादी करीब 12 साल पहले नगीना देहात क्षेत्र के युवक इरशाद से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे हैं. फिलहाल महिला ने घर-परिवार की खातिर पति को “अभयदान” दे दिया है, लेकिन यह घटना समाज और कानून दोनों के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement