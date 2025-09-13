बिजनौर: अवैध संबंध का शक, पत्नी को उस्तरे से गंजा किया, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अनैतिक संबंधों के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी को पहले उस्तरे से गंजा कर दिया और फिर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की. महिला की चीख-पुकार सुनकर परिजन और बच्चे बीच में आ गए और किसी तरह उसकी महिला कि जान बचाई. बाद में पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, पत्नी का आरोप है कि उसका पति महिला पर किसी वजह से शक करता है, जिसके चलते पति-पत्नी में लगातार विवाद चल रहा था. बुधवार रात करीब 11 बजे किसी और व्यक्ति से फोन पर बात करने के शक के चलते पति बुरी तरह भड़क गया.

महिला की तहरीर में कहा गया कि पति ने पहले गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई की. इसके बाद वह उस्तरा लाया और जबरन पीड़ित महिला के बाल काटकर गंजा कर दिया. इतना ही नहीं, उसने मिट्टी का तेल (पेट्रोल) डालकर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की. महिला की चीखें सुनकर परिजन और तीनों बच्चे दौड़े और किसी तरह उसे बचाते हुए पुलिस को फोन किया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली. गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. हालांकि, शुक्रवार को जब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही थी, तभी महिला थाने पहुंची और पति के पक्ष में खड़ी हो गई. उसने आरोपों को पारिवारिक मामला बताकर कड़ी कार्रवाई से इनकार कर दिया. महिला के बयान बदलने के बाद आरोपी का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया.

12 साल पहले हुई थी शादी, तीन बच्चे

बताया जा रहा है कि महिला की शादी करीब 12 साल पहले नगीना देहात क्षेत्र के युवक इरशाद से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे हैं. फिलहाल महिला ने घर-परिवार की खातिर पति को “अभयदान” दे दिया है, लेकिन यह घटना समाज और कानून दोनों के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है.

