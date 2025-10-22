बिजनौर में दबंगों की 'हिट एंड रन' वाली गुंडागर्दी, दिवाली मना रहे युवकों पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, दो गिरफ्तार

यूपी के बिजनौर के नूरपुर में दिवाली की रात कुछ दबंगों ने अपने घर के बाहर खड़े होकर त्यौहार मना रहे युवकों पर तेज गति से ट्रैक्टर चढ़ा दिया. यह घटना हिट एंड रन केस की तरह थी, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो गया है. ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. 24 घंटे बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रीत समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है.

ट्रैक्टर कुचलने का लाइव वीडियो वायरल

नूरपुर के मोहल्ला अलीनगर पालनी में दिवाली की रात देवेंद्र अपने साथियों के साथ त्यौहार मना रहा था. तभी गांव का दबंग प्रीत अपने तीन साथियों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर आया और गली में तेज गति से ट्रैक्टर चलाते हुए उन पर चढ़ा दिया.

इस हमले में देवेंद्र ट्रैक्टर के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य युवक भी घायल हुए. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गए. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दबंगों ने कैसे 'हिट एंड रन' की तरह इन लोगों को कुचलने की कोशिश की.

24 घंटे बाद पुलिस की कार्रवाई

घायल युवक देवेंद्र के भाई भीष्म ने रात में ही नूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देकर पूरी घटना की सूचना दी थी. हालांकि, पुलिस 24 घंटे तक 'जांच के नाम पर' कार्रवाई से बचती रही. लेकिन जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब पुलिस नींद से जागी और कार्रवाई की. पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी प्रीत और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. ट्रैक्टर पर सवार दो अन्य युवकों की तलाश में पुलिस अब जुट गई है.

Advertisement

जानलेवा हमला और SC/ST एक्ट के तहत केस

चांदपुर के सीओ देश दीपक ने बताया कि ट्रैक्टर चढ़ाने वाले आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने (आईपीसी की धारा 307) के साथ-साथ SC/ST एक्ट की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और दो अन्य की तलाश जारी है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. इस तरह की घटनाओं के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

---- समाप्त ----