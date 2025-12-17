scorecardresearch
 
खौफ की जगह तमाशा! हाईवे किनारे 15 फीट के अजगर को भीड़ ने बना दिया खिलौना, Video

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में देहरादून–नैनीताल हाईवे पर 15 फीट लंबा अजगर झाड़ियों से निकलकर धूप सेक रहा था. भीड़ ने उसे खिलौना बना लिया और पूंछ खींचने, पैर रखने जैसी हरकतें कीं. करीब आधे घंटे तक यह तमाशा चलता रहा. सूचना मिलने पर वन विभाग मौके पर पहुंचा और भीड़ को हटाया. वहीं, अजगर झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाने में सफल रहा.

वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में देहरादून–नैनीताल हाईवे पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. सड़क किनारे झाड़ियों में निकला एक विशाल अजगर कुछ ही देर में लोगों के लिए तमाशा बन गया. जिस अजगर को देखकर आमतौर पर लोग डर से दूर हो जाते हैं, उसी अजगर को भीड़ ने खिलौने की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

किसी ने उसकी पूंछ पकड़कर खींची, किसी ने उसे उठाकर घुमाया तो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया. अजगर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ के सामने वह बेबस नजर आया. यह पूरा नजारा हाईवे किनारे काफी देर तक चलता रहा.

झाड़ियों से निकला था 15 फीट का अजगर

दरअसल, यह घटना बिजनौर के शेरकोट कस्बे की है. देहरादून–नैनीताल हाईवे के किनारे झाड़ियों में करीब 15 फीट लंबा अजगर धूप सेकने के लिए बाहर निकला था. अजगर को देखते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.

भीड़ को देखकर अजगर झाड़ियों में वापस छुपने लगा, लेकिन कुछ युवाओं ने उसे खिलौना समझ लिया. रील बनाने के चक्कर में किसी ने उसकी पूंछ खींची, तो कुछ युवाओं ने मिलकर उसे झाड़ियों से बाहर निकाल लिया और फिर वहीं छोड़ दिया.

देखें वीडियो...

आधे घंटे तक चलता रहा तमाशा, रील बनाते रहे लोग

बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक अजगर के साथ यह लापरवाही चलती रही. लोग मोबाइल निकालकर वीडियो और रील बनाते रहे, जबकि अजगर बार-बार झाड़ियों में छुपने की कोशिश करता रहा.

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया. तब तक अजगर अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में गहराई तक छुप चुका था. बाद में उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन वह नजर नहीं आया. इस पूरी घटना में भीड़ ने एक खतरनाक वन्य जीव को खिलौना बनाकर रख दिया, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था.

