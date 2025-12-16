बिजनौर में सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर 10.51 लाख की ठगी, हार्ट पेशेंट का बैंक खाता साफ

उत्तर प्रदेश के Bijnor में साइबर ठगों ने खुद को Punjab National Bank का कर्मचारी बताकर एक हृदय रोगी बुजुर्ग से 10 लाख 51 हजार रुपये की ठगी कर ली. यह मामला बिजनौर जनपद के Nangal Soti थाना क्षेत्र का है. पीड़ित के अनुसार, पहले उन्हें मोबाइल नंबर 070054XXXXX से कॉल आया. कॉल करने वाले ने कहा कि वे सीनियर सिटीजन हैं और उनका सीनियर सिटीजन कार्ड पीएनबी द्वारा बनाया जाना है. मना करने के बावजूद कॉलर ने इसे जरूरी प्रक्रिया बताया. इसके बाद 87776XXXXX नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई.

व्हाट्सएप कॉल पर आरोपियों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबर मांगे. कॉलर ने भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह का ओटीपी नहीं पूछा जाएगा और वे जालसाज नहीं हैं. पीड़ित ने खुद को हृदय रोगी बताते हुए परेशान न करने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि सोमवार 15 दिसंबर 2025 तक बैंक से सीनियर सिटीजन कार्ड मिल जाएगा और फोन चालू रखने को कहा.

बुजुर्ग से 10 लाख 51 हजार रुपये की ठगी

घटना के दिन पीड़ित किसी काम से देहरादून गए हुए थे. दोपहर करीब एक बजे से तीन बजे के बीच जब उन्होंने फोन चेक किया तो खाते से पहले 5 लाख रुपये, फिर 2 लाख 50 हजार रुपये और उसके बाद अन्य रकम निकलने के मैसेज मिले. ठगी का अहसास होते ही पीड़ित ने तुरंत पीएनबी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर खाता सीज कराने और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की.

बैंक की ओर से बताया गया कि खाते में करीब 47 हजार रुपये शेष हैं और सीज की प्रक्रिया चल रही है. इसी दौरान लाइन पर रहते हुए ही बची हुई रकम भी निकाल ली गई और खाते का बैलेंस शून्य हो गया. इस तरह कुल 10 लाख 51 हजार रुपये साइबर ठगों ने निकाल लिए. पीड़ित ने थाना नांगल सोती में लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस बीच बिजनौर पुलिस साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रही है. Abhishek Jha के नेतृत्व में पुलिस एआई की मदद से इनफॉर्मेटिव वीडियो बना रही है. इन वीडियो में बताया जा रहा है कि साइबर ठग किन तरीकों से जानकारी मांगते हैं और आम नागरिकों को कौन सी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए.

