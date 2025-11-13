scorecardresearch
 

बिजनौर: सड़क पर टूट गई Love Story, सास ने दामाद को मारे चांटे ही चांटे, Video

बिजनौर के धामपुर में बुधवार रात बस स्टैंड पर प्रेमी जोड़े के बीच विवाद ने फिल्मी रूप ले लिया. कहासुनी के बीच युवती की मां पहुंची और दामाद बने युवक को बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिए. युवक पर बेटी पर पाबंदियां लगाने का आरोप है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सास ने बीच सड़क दामाद को पीटा (Photo: Screengrab)
बिजनौर जिले के धामपुर में बुधवार रात एक प्रेम कहानी सड़क पर टूट गई. बस स्टैंड पर हुई यह घटना किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं थी. बुढ़नपुर गांव की एक युवती और गजरौला निवासी कपिल पिछले चार साल से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों की मुलाकात नौकरी के दौरान हुई थी और रिश्ता धीरे-धीरे दोस्ती से प्यार तक पहुंच गया था.

पिछले कुछ हफ्तों से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था. युवती नाराज होकर अपने घर लौट आई थी और उसने कपिल से बात करना बंद कर दिया था. रिश्ते को बचाने की कोशिश में कपिल बुधवार रात गजरौला से धामपुर पहुंचा. रात करीब आठ बजे दोनों की मुलाकात रोडवेज बस स्टैंड पर हुई.

प्रेम कहानी सड़क पर टूट गई

कपिल ने कहा कि वह रिश्ता फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन युवती ने इंकार कर दिया. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. तभी युवती की मां भी मौके पर पहुंच गईं और गुस्से में उन्होंने दामाद बने युवक को थप्पड़ जड़ दिए.

घटना का वीडियो वायरल

लड़की की मां का आरोप है कि कपिल उनकी बेटी पर बेवजह पाबंदियां लगाता है. वहीं, कपिल ने भी गुस्से में युवती और उसकी मां पर हाथ उठा दिया. घटना के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सूचना पाकर कोतवाल मृदुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों को शांत कराया और कपिल व युवती को कोतवाली ले गई.

    Advertisement