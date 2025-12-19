'मुझे इंडिपेंडेंट होना है...', पत्नी की नौकरी की जिद पर पति से झगड़ा, दोनों ने खाया जहर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पत्नी के नौकरी कर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद जानलेवा मोड़ पर पहुंच गया. विवाद से आहत होकर पहले पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, और फिर पति को बचाने के प्रयास में पत्नी ने भी वही कदम उठा लिया. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है.

यह घटना बिजनौर के गांव शाहबाजपुर की है.गांव निवासी कंचन गांव में ही मुर्गी फार्म चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है. उसकी पत्नी मोनिका नौकरी कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन पति इसका लगातार विरोध कर रहा था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच पिछले काफी समय से तनाव और विवाद चल रहा था.

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार को भी इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर कंचन ने अपने मुर्गी फार्म पर ही जहरीला पदार्थ खा लिया. जब वहां मौजूद लोगों को इसकी जानकारी हुई और वे उसे अस्पताल ले जाने लगे, तभी पत्नी मोनिका ने भी पति को बचाने या भावनात्मक आवेग में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया. इससे उसकी भी हालत बिगड़ गई.

दोनों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत बिजनौर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है. डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है.

ग्रामीणों ने बताया कि कंचन और मोनिका ने करीब 15 साल पहले प्रेम विवाह किया था. उनके दो बच्चे हैं, जिनमें 9 साल की बेटी और 6 साल का बेटा शामिल है. इस घटना के बाद गांव में भी चिंता और चर्चा का माहौल है.

घटना की सूचना मिलने पर सीओ सिटी संग्राम सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया था. फिलहाल दोनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वहीं अस्पताल पहुंचे मोनिका के भाई ने बताया कि उसकी बहन लंबे समय से नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पति इसके खिलाफ था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था, जो इस दुखद घटना का कारण बना.

