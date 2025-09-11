scorecardresearch
 

आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला को पटका... हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क पार कर रही एक वृद्ध महिला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. वीडियो में दिख रहा है कि सांड के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज चल रहा है.

सांड ने बुजुर्ग महिला पर किया अटैक. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंभीर घटना सामने आई है. यहां धामपुर थाना क्षेत्र की फूल बाग कॉलोनी में एक सांड ने सड़क पार कर रही वृद्ध महिला पर हमला कर दिया. सांड ने महिला को जमीन पर पटक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों ने तुरंत महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. 

जानकारी के अनुसार, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आवारा सांड ने महिला पर अचानक हमला कर दिया. महिला को सड़क पर पटक दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है. कभी-कभी आवारा सांड तो कभी आवारा कुत्ते स्थानीय लोगों पर हमला कर देते हैं. बावजूद इसके, पालिका और प्रशासन की ओर से अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. लोग आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण आमजन की जान खतरे में पड़ रही है.

इस घटना के बाद कॉलोनीवासियों में भारी आक्रोश है. लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि समय रहते आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के ठोस उपाय किए जाएं. फिलहाल, घायल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

