scorecardresearch
 

Feedback

बच्चे पर टूट पड़ा सांड तो कवच बना युवक, बैखलाकर पैर से कुचलने लगा, सामने आया भयानक फुटेज

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 क्षेत्र में सांड के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पांच साल का बच्चा भी चोटिल हुआ. युवक ने बच्चे को बचाने के लिए खुद को उसके ऊपर लेटा दिया था लेकिन सांड ने उसे कुचल डाला. युवक की हालत नाजुक है.

Advertisement
X
ग्रेटर नोएडा में बच्चे और युवक पर सांड का अटैक (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा में बच्चे और युवक पर सांड का अटैक (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला थाना बीटा-2 क्षेत्र के सेक्टर बीटा वन से सामने आया है, जहां सांड के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जबकि एक छोटे बच्चे को भी चोट आई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, युवक मार्केट से सामान लेकर घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक एक सांड ने पांच साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चे को बचाने के लिए युवक दौड़ा और उसके ऊपर लेट गया. इसी बीच सांड ने युवक पर हमला शुरू कर दिया और उसे पैर से कुचलने लगा. ये सब देखकर आसपास के लोगों ने पहले मुश्किल से बच्चे को बाहर खींचा और उसके बाद सांड को किसी तरह भगाया. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. वहीं सांड के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घायल युवक के पिता ने बताया, मेरा बेटा मार्किट से सामान लेकर आ रहा था. इसी दौरान एक सांड ने एक पांच साल के बच्चे को हिट किया. बच्चे को बचाने के लिए मेरा बेटा बच्चे के ऊपर लेट गया. बच्चे को तो खींच लिया गया लेकिन सांड ने मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया और उसे पैर से भी कुचल दिया. इस वजह से मेरे बेटे को बहुत चोट आई है. पिता ने आगे बताया कि उनके बेटे के पसलियों में मल्टीपल फ्रैक्चर है. साथ ही अंदर भी ब्लीडिंग हो रही है. मांसपेशियां भी फट गई हैं.

सम्बंधित ख़बरें

दो सांडों के हमले से एक बाइकसवार युवक गंभीर रूप से घायल 
चेहल्लुम के जुलूस में घुसा सांड. (Photo: Screengrab)
UP: चेहल्लुम के जुलूस में घुसा सांड, इधर-उधर लगा दौड़ने, फिर कई लोगों को उठाकर पटका- Video 
पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
ग्रेटर नोएडा में मोबाइल स्नैचिंग, ग्रामीणों ने बदमाश को रंगे हाथ पकड़ा, 16 फोन बरामद 
nikki bhati case
Apradh Ka Jahan: सबूत, सीसीटीवी और कंचन के बयान, कब सामने आएगा निक्की की मौत का सच? 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा जाम.(Photo:Screengrab)
Noida में आफत की बारिश... एक्सप्रेस-वे पर लगा भीषण जाम, दफ्तर से घर लौटने वाले लोग परेशान 
Advertisement

स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर कई बार प्राधिकरण को लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और आज यह हादसा हो गया, आगे भी होने का डर है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement