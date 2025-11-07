scorecardresearch
 

बिजनौर: जन्मदिन के दिन ट्रैक्टर ने 8 साल के मासूम को कुचला, मिठाई बांटते समय हुआ हादसा

बिजनौर के किरतपुर में बेटे के जन्म की खुशी मातम में बदल गई, जब मिठाई बांटते समय एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से आठ वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. दो महिलाएं घायल हुईं. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ट्रैक्टर चला रहा किशोर मौके से फरार हो गया.

ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला (Photo: Screengrab)
बिजनौर में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. किरतपुर क्षेत्र के गांव सराय इम्मा में बेटे के जन्म की खुशी मना रहे परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं.

गांव के अलीमुद्दीन के घर बेटे के जन्म पर परिवार मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था. उसी दौरान अचानक एक अनियंत्रित ट्रैक्टर वहां पहुंचा और दीवार के सहारे खड़े तीन लोगों पर चढ़ गया. हादसे में आठ वर्षीय आयान, जो सलीम का बेटा था, गंभीर रूप से घायल हो गया. साथ ही दो महिलाएं आसमा और गुलशन भी घायल हुईं.

बेकाबू ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला 

परिजनों ने घायल आयान को तुरंत किरतपुर के कल्याणी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे बिजनौर रेफर किया गया. रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया. हादसे में घायल दोनों महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरतपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चला रहा व्यक्ति एक किशोर था, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. पूरे हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज

किरतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है. यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि तेज रफ्तार और नाबालिग चालकों की लापरवाही किस तरह मासूम जिंदगियों को छीन लेती है.
 

