बिजनौर: जन्म प्रमाण पत्र की जगह बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार में मचा हड़कंप

बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन गलती से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया. दस्तावेज घर पहुंचते ही परिवार और रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया. अब लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं.

जन्म प्रमाण पत्र की जगह बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र (Photo: Ritik Rajput/ITG)
जन्म प्रमाण पत्र की जगह बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र (Photo: Ritik Rajput/ITG)

बिजनौर जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया, लेकिन लापरवाही और सिस्टम की गड़बड़ी के चलते उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया.

मामला नजीबाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत तातारपुर लालू का है. यहां के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने नजीबाबाद निवासी अनुपम अग्रवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया.

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में बड़ी लापरवाही आई सामने 

जैसे ही यह प्रमाण पत्र उनके घर पहुंचा, परिवार और रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया. जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर घर में शोक जैसी स्थिति बन गई और सभी लोग हैरान रह गए.

पीड़ित अनुपम अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने केवल जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अधिकारियों ने इतनी बड़ी गलती कर दी. अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना सत्यापन और उचित प्रक्रिया के इतना बड़ा दस्तावेज कैसे जारी कर दिया गया.

जन्म प्रमाण पत्र की जगह बना दिया  मृत्यु प्रमाण पत्र

इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन और डेटा एंट्री में लापरवाही का यह बड़ा उदाहरण है.

परिवार का कहना है कि यदि यह प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता तो उन्हें कई कानूनी और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं.

