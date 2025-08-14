पूर्व छात्र को सुपारी, प्लेन से बुलाए शूटर... HOD बनने के लिए BHU प्रोफेसर ने रची थी विभागाध्यक्ष की हत्या की साजिश, वाराणसी पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 28 जुलाई को तेलुगु विभाग के वर्तमान HOD प्रोफेसर सी.एस. रामचंद्रमूर्ति पर हमला हुआ था. इस हमले में उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि इस घटना के पीछे विभाग के ही पूर्व HOD और प्रोफेसर बूदाटी वेंकटेश लू का हाथ था. उन्होंने अपने पूर्व छात्र और अन्य लोगों को हायर करके इस हमले को अंजाम दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पूर्व HOD अभी भी फरार है.

तेलंगाना से प्लेन से आए थे हमलावर

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पूर्व HOD बूदाटी वेंकटेश लू ने अपने दो पूर्व छात्रों- बूतपुर भास्कर और कासिम बाबू से संपर्क किया था. दूसरे प्रदेश में होने के कारण उन्हें प्लेन से बुलाया और वर्तमान HOD पर हमला करवाया. पूर्व HOD ने हमलावरों को बताया कि वर्तमान HOD प्रोफेसर रामचंद्रमूर्ति उन्हें परेशान कर रहे हैं. इसके बाद भास्कर और कासिम ने मिलकर एक स्थानीय व्यक्ति गणेश पासी से संपर्क किया. गणेश ने दो और लोगों को बुलाकर इस हमले को अंजाम दिया.

मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में सघन चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान एक होटल के पास अशोक पूरम कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस की मुठभेड़ गणेश पासी से हो गई. खुद को घिरा देख गणेश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. साथ ही पुलिस ने तेलंगाना जाकर बूतपुर भास्कर को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया है.

प्रशासनिक विवाद थी वजह

डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने बताया कि पूर्व HOD प्रो. वेंकटेश लू और वर्तमान HOD प्रो. रामचंद्रमूर्ति के बीच प्रशासनिक मुद्दों को लेकर मनमुटाव था. इसी वजह से प्रो. लू ने अपने पूर्व छात्रों के जरिए प्रो. रामचंद्रमूर्ति को डराने का फैसला किया था. पूछताछ में सामने आया है कि इस काम के लिए 48 हजार रुपए का लेन-देन हुआ था. पुलिस को इनके बीच फोन-पे से पैसे ट्रांसफर करने के सबूत भी मिले हैं.

बीएचयू में सुरक्षा बढ़ाने की मांग

पुलिस ने इस घटना के बाद बीएचयू प्रशासन से कैंपस में और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, पुलिस मुख्य हमलावरों की तलाश कर रही है और अन्य अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है.

अन्य फरार आरोपियों में- सूरज दुबे, प्रदुम्मन यादव, विशाल यादव और वेदांत भूषण मिश्रा शामिल हैं. पुलिस ने BHU प्रशासन से भी कैंपस में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया है.

