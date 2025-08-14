scorecardresearch
 

Feedback

पूर्व छात्र को सुपारी, प्लेन से बुलाए शूटर... HOD बनने के लिए BHU प्रोफेसर ने रची थी विभागाध्यक्ष की हत्या की साजिश, वाराणसी पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में शिक्षकों के बीच की आपसी दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि एक प्रोफेसर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हमला करने के लिए गुंडों को हायर कर लिया. यह पूरा मामला BHU के तेलुगु विभाग के प्रमुख (HOD) प्रोफेसर सी.एस. रामचंद्रमूर्ति पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है, जिसमें उनके दोनों हाथ टूट गए थे. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस हमले के पीछे विभाग के ही पूर्व HOD प्रोफेसर बूदाटी वेंकटेश्वर लू का हाथ था. उन्होंने पद से हटाए जाने के कारण मौजूदा HOD से दुश्मनी पाल रखी थी.

Advertisement
X
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (फाइल फोटो)
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (फाइल फोटो)

वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 28 जुलाई को तेलुगु विभाग के वर्तमान HOD प्रोफेसर सी.एस. रामचंद्रमूर्ति पर हमला हुआ था. इस हमले में उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि इस घटना के पीछे विभाग के ही पूर्व HOD और प्रोफेसर बूदाटी वेंकटेश लू का हाथ था. उन्होंने अपने पूर्व छात्र और अन्य लोगों को हायर करके इस हमले को अंजाम दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पूर्व HOD अभी भी फरार है.

तेलंगाना से प्लेन से आए थे हमलावर

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पूर्व HOD बूदाटी वेंकटेश लू ने अपने दो पूर्व छात्रों- बूतपुर भास्कर और कासिम बाबू से संपर्क किया था. दूसरे प्रदेश में होने के कारण उन्हें प्लेन से बुलाया और वर्तमान HOD पर हमला करवाया. पूर्व HOD ने हमलावरों को बताया कि वर्तमान HOD प्रोफेसर रामचंद्रमूर्ति उन्हें परेशान कर रहे हैं. इसके बाद भास्कर और कासिम ने मिलकर एक स्थानीय व्यक्ति गणेश पासी से संपर्क किया. गणेश ने दो और लोगों को बुलाकर इस हमले को अंजाम दिया.

सम्बंधित ख़बरें

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते अजय राय (Photo: Screengrab)
हार के 14 महीने बाद अचानक 'जीत' का जश्न मनाने लगे अजय राय... वाराणसी में अजब प्रोटेस्ट 
सूरज की हत्या का आरोप उसकी मां पर लगा है (Photo: Screengrab)
बेरहम मां ! मुस्लिम प्रेमी से मुलाकात में बाधा बन रहे 10 साल के बेटे को मार डाला 
वाराणसी में रामजानकी मठ मंदिर से जुड़े लोगों ने वायरल वोटर लिस्ट की सच्चाई बताई (Photo: Screengrab)
एक पिता के '50 बच्चे', सबसे बड़ा 72 और सबसे छोटा 28 साल का, जानिए आखिर क्या इसकी कहानी 
50 SONS OF ONE FATHER
'50 बेटों’ वाली वोटर लिस्ट पर सियासी बवाल, साधु-संतों ने कांग्रेस पर सनातन परंपरा को बदनाम करने का लगाया आरोप 
BHU का पूर्व छात्र गिरफ्तार. (Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
BHU में मेडिकल छात्रा से छेड़खानी और छात्रों से मारपीट, 3 पूर्व छात्र गिरफ्तार 

मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में सघन चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान एक होटल के पास अशोक पूरम कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस की मुठभेड़ गणेश पासी से हो गई. खुद को घिरा देख गणेश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. साथ ही पुलिस ने तेलंगाना जाकर बूतपुर भास्कर को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया है.

Advertisement

प्रशासनिक विवाद थी वजह

डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने बताया कि पूर्व HOD प्रो. वेंकटेश लू और वर्तमान HOD प्रो. रामचंद्रमूर्ति के बीच प्रशासनिक मुद्दों को लेकर मनमुटाव था. इसी वजह से प्रो. लू ने अपने पूर्व छात्रों के जरिए प्रो. रामचंद्रमूर्ति को डराने का फैसला किया था. पूछताछ में सामने आया है कि इस काम के लिए 48 हजार रुपए का लेन-देन हुआ था. पुलिस को इनके बीच फोन-पे से पैसे ट्रांसफर करने के सबूत भी मिले हैं.

बीएचयू में सुरक्षा बढ़ाने की मांग

पुलिस ने इस घटना के बाद बीएचयू प्रशासन से कैंपस में और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, पुलिस मुख्य हमलावरों की तलाश कर रही है और अन्य अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है.

अन्य फरार आरोपियों में- सूरज दुबे, प्रदुम्मन यादव, विशाल यादव और वेदांत भूषण मिश्रा शामिल हैं. पुलिस ने BHU प्रशासन से भी कैंपस में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement