भदोही, प्रयागराज और जौनपुर... बच्चों के इस खिलौने से क्यों दहशत में लोग? बिक्री पर लगा दी गई रोक, क्या है इसकी कहानी

यूपी भदोही में इन दिनों ड्रोन से रेकी, फिर चोरी की अफवाह ने माहौल गर्मा दिया है. सोशल मीडिया और गांव-गांव में इन चर्चाओं को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. पुलिस ने भदोही में चलाए गए अभियान के तहत तीन दुकानों से ड्रोन जैसे दिखने वाले दस चीनी खिलौने (Chinese Flying Toys) जब्त किए हैं. ये खिलौने आसमान में उड़ान भरते हैं, जिसके चलते ग्रामीण इन्हें ड्रोन समझ लेते हैं. इसी को लेकर दहशत और अफवाह फैल रही है.

भदोही, प्रयागराज और जौनपुर से सटे कई इलाकों में अक्सर चर्चा रही है कि ड्रोन की मदद से रेकी की जा रही है. ग्रामीणों का कहना था कि रात में आसमान में कुछ उड़ता दिखाई देता है, जो चोरी की घटनाओं से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, जांच में पाया गया कि यह महज एक सस्ता खिलौना है, जो ड्रोन नहीं है.

भदोही पुलिस ने इन अफवाहों और डर के बाद ड्रोन जैसे इन खिलौनों को जब्त करना शुरू कर दिया. इसी के साथ दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी. एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि शरारती तत्व इन सस्ते खिलौनों को उड़ाकर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं. जब्त खिलौनों में न तो कैमरा है और न ही ऐसी कोई तकनीक, जिससे चोरी या जासूसी की जा सके. बावजूद इसके ग्रामीण उन्हें असली ड्रोन मानकर भयभीत हो जाते हैं.

कुछ दिन पहले जिले के चौरी थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने उड़ता हुआ चीनी खिलौना बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने पूरे जिले में अभियान चलाने का निर्णय लिया.

दुकानदारों को दी गई सख्त हिदायत

पुलिस ने सुरियावां इलाके की तीन दुकानों से दस खिलौने जब्त करने के साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे इस तरह के उड़ने वाले खिलौनों की बिक्री न करें. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई ग्राहक इस खिलौने की मांग करे तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाए.

ग्रामीण इलाकों में फैल रही इस अफवाह को को लेकर पुलिस ने अभियान शुरू किया है. रिक्रूट आरक्षियों को इस काम के लिए प्रशिक्षित कर गांवों में भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि ये खिलौने असली ड्रोन नहीं हैं. इनसे कोई खतरा नहीं है. सिर्फ एक खिलौना इलाके में अफवाह और डर की वजह बन गया.

