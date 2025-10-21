कमरे में घुसी भाभी, अंदर से लगाई कुंडी, फिर सो रहे देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट... दिवाली की रात गूंजी चीखें

यूपी के आगरा स्थित खेड़ी गांव में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं. देवर-भाभी के विवाद में भाभी ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है. वारदात के बाद आरोपी भाभी फरार हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह दिल दहला देने वाली घटना क्यों हुई.

आपको बता दें कि आरोपी भाभी थी और पीड़ित देवर. भाभी ने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. यह घटना दीपावली की रात (करीब 2 बजे) आगरा के बरहन क्षेत्र के खेड़ी गांव में हुई. घर में विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह घटना हुई. भाभी कमरे में घुसी, अंदर से कुंडी लगाई और सो रहे देवर पर हमला किया. युवक को गंभीर हालत में दिल्ली एम्स भेजा गया.

पीड़ित युवक दीपावली की छुट्टियां मनाने उत्तराखंड से अपने घर आया था. उसका भाई मुकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित अल्ट्राटेक कंपनी में मैनेजर है और उत्तराखंड में रहता है. वह रात को कमरे में कंप्यूटर पर काम करते-करते सो गया था. रात करीब 2 बजे भाभी आगरा से आईं और सीधे कमरे में घुस गईं. भाभी ने कुंडी लगाकर घटना को अंजाम दिया. युवक की चीख सुनकर परिवार वालों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला.

Advertisement

चीखें सुनकर दौड़े परिजन, देवर एम्स रेफर

घटना के बाद लहूलुहान देवर को तत्काल सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SN Medical College) में भर्ती कराया गया. थाना बरहन के निरीक्षक ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया. हालांकि, गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे तुरंत दिल्ली एम्स (AIIMS) रेफर कर दिया.

फरार भाभी की तलाश में जुटी पुलिस

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाभी मौके से फरार हो गई है. पुलिस अब महिला की तलाश में जुट गई है. पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि भाभी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया. पीड़ित के भाई मुकेश कुमार के अनुसार, भाभी आगरा से रात को ही आई थी. शुरुआती जांच के मुताबिक, यह घटना घर में चल रहे आपसी विवाद के कारण हुई. इस घटना ने पूरे परिवार की दिवाली खराब कर दी है.

---- समाप्त ----