UP: महिला अस्पताल में जूता-थप्पड़कांड, पीड़ित डॉक्टर रोते हुए पहुंचा थाने

बस्ती के महिला जिला अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब बाल रोग विशेषज्ञ और सीएमएस के बीच कहासुनी हाथापाई में बदल गई. आरोप है कि सीएमएस ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुईं. विवाद के बाद पीड़ित डॉक्टर ने कोतवाली में शिकायत दी. मामला बढ़ने पर प्रशासन हरकत में आया और दोनों डॉक्टरों में सुलह कराई गई. जांच के बाद एक डॉक्टर को अटैच करने की तैयारी है.

अस्पताल में भिड़े दो डॉक्टर (Photo: Screengrab)
यूपी के बस्ती जिले में महिला जिला अस्पताल उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब अस्पताल में तैनात दो वरिष्ठ डॉक्टरों के बीच कहासुनी हाथापाई तक पहुंच गई. मामला इतना बढ़ा कि इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं.

जानकारी के अनुसार, विवाद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. अनिल कुमार और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. तैय्यब अंसारी के बीच हुआ. डॉ. अंसारी का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्टाफ नर्स की मांग करते हुए सीएमएस को प्रार्थना पत्र दिया था. इसी मुद्दे पर जब उन्होंने सीएमएस से बातचीत की तो बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते सीएमएस ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. इसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई.

सीएमएस के खिलाफ शिकायत

घटना के बाद डॉ. तैय्यब अंसारी फफकते हुए कोतवाली पहुंचे और सीएमएस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा, 'अगर यही हाल रहा तो मैं अस्पताल में सेवाएं नहीं दे पाऊंगा.' सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया. 

डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान जांच के लिए मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों डॉक्टरों से बात की और विवाद को खत्म कराया. एडीएम ने बताया कि दोनों के बीच अब कोई मतभेद नहीं है. उन्होंने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज में बहस और हाथापाई की पुष्टि हुई है, लेकिन अब मामले का निस्तारण हो गया है.'

फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए डॉ. तैय्यब अंसारी को जिला अस्पताल में अटैच करने की तैयारी शुरू कर दी है. वहीं, सीएमएस डॉ. अनिल कुमार ने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
 

