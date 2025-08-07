दादा ने नहीं दिलवाया स्मार्ट फोन तो भड़का पोता, लोहे की रॉड और ईंट से मारकर ले ली जान

आज की लग्जरी लाइफ की दुनिया में गैजेट के चलते इंसानी जिंदगी कितनी खतरनाक होती जा रही है, इसकी बानगी यूपी के बस्ती में देखने को मिली. बस्ती में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पोते ने महज इसलिए अपने ही दादा की हत्या कर दी क्योंकि वह उसे स्मार्टफोन नहीं दिला पाए. फिलहाल पुलिस ने पोते को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया.

दरअसल, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रेहरवा गांव में बीते 4 तारीख को रिटायर्ड फौजी रमापति पाण्डेय की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी थी. इस जघन्य हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.जिसका आज बस्ती पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इसमे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. हत्या में मृतक का नाबालिग पोता और उस का एक दोस्त शामिल थे . मोबाइल फोन न दिलाने पर पोते और उसके एक दोस्त दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. पोता अक्सर दादा को मोबाइल खरीदने के लिए पैसों की डिमांड करता था. बस इसी बात पर एक दिन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और इसी दौरान पोते ने लोहे के रॉड से और उस के दोस्त ने ईंट से मार कर दादा को मौत के घाट उतार दिया.

बता दें रिटायर्ड फौजी रमापति पाण्डेय किराए के मकान में अपने पोते के साथ रहते थे. पैसों को लेकर अक्सर पोता उनके साथ मारपीट करता था. घटना के दिन पोते ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसों की मांग की जिसपर दादा ने इनकार कर दिया. पैसों को लेकर दादा और पोते में झगड़ा शुरू हो गया. दादा ने गुस्से ने पीते को गाली दे दी जिसपर पोता आपा खो बैठा और पास में रखे लोहे के रॉड से हमला कर दिया. पोते का दोस्त अजहरुद्दीन भी घटना के समय पर मौजूद था. उसने भी ईंट से प्रहार कर दिया. पिटाई के बाद रिटायर्ड फौजी रमापति पाण्डेय की मौत हो गई, कमरे और बिस्तर पर खून बिखरा था.

गुमराह करने के लिए पोते ने ही पुलिस को बुलाया और कहानी बनानी शुरू कर दी. उसने पुलिस को बताया कि वह घर से बाहर था. जब घर पर आया तो उसके दादा कमरे में लहूलुहान मिले. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस की जांच में हत्याकांड का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी पीते और उस के दोस्त अजहरुद्दीन को अरेस्ट कर लिया है.

वही अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि बीते 4 अगस्त को रिटायर्ड फौजी के हत्या की सूचना मिली. पुलिस शव को कब्जे में लेकर घटना की तफ्तीश में जुट गई. जांच के दौरान हत्याकांड का खुलासा हुआ. दोनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.

