scorecardresearch
 

Feedback

Tauqeer Raza Bareilly News: जिस होटल में रुका था तौकीर रजा उसे किया गया सील, बरेली के पड़ोसी जिलों में हाई अलर्ट

बरेली में ‘I Love Muhammad’ अभियान के दौरान हुई हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 39 लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और उनके ठहरे होटल Skylark को सील कर दिया. पड़ोसी जिलों में हाई अलर्ट है, जबकि जमात-ए-इस्लामी हिंद ने गिरफ्तारी की निंदा की है.

Advertisement
X
तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. (Photo: ITG)
तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बरेली में ‘I Love Muhammad’ अभियान के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शनिवार की रात बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान और उनके सात साथियों समेत कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया. इन गिरफ्तारियों के बाद पड़ोसी जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया. बवाल के दौरान मौलाना तौकीर रजा जिस होटल sky lark में रुके थे, उस होटल की नपाई कराई जा रही है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस होटल है कुछ हिस्सा अवैध है. बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा होटल skylark को सील कर दिया गया है.

शुक्रवार को बरेली के कोतवाली इलाके की मस्जिद के बाहर ‘I Love Muhammad’ के पोस्टर लिए हुए भीड़ और पुलिस में झड़प हुई. बताया गया कि भीड़ तौकीर रजा द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन रद्द होने से नाराज थी. प्रशासन ने कहा कि अनुमति हमने नहीं दी. हिंसा के दौरान पथराव, आगजनी और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसे मामलों में 180 नामजद और 2,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में तौकीर रजा
पुलिस ने रातभर घर-घर छापेमारी कर आरोपियों की तलाश की. गिरफ्तार तौकीर रज़ा और उनके सात सहयोगियों को शनिवार को अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. उन्हें बाद में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया.

हाई अलर्ट पर पड़ोसी जिले
बरेली में दरगाह-ए-आला हजरत के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं. पड़ोसी जिलों जैसे रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बड़ौन, संभल, बिजनौर, अमरोहा और फतेहगढ़ में भी प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इन जिलों में रज़ा के समर्थक रहते हैं.

पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट पर
वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे ADG रामित शर्मा, डिविजनल कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी, DIG अजय साहनी, DM अविनाश सिंह, SSP अनुराग आर्य, SP सिटी मनुश पारीक और SP साउथ अंशिका वर्मा ने संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. विशेष पुलिस टीमें अभी भी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं. SP सिटी मनुश पारीक ने बताया कि पत्थरबाजी और फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया और उनसे कड़ी पूछताछ जारी है.

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने गिरफ्तारी की निंदा की
मौलाना तौकीर रजा खान और अन्य लोगों की गिरफ्तारी को जमात-ए-इस्लामी हिंद ने रविवार को गंभीरता से लिया. संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य मशीनरी का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अवसर बनाया जा रहा है.

संगठन के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा कि तौकीर रजा और अन्य लोगों की गिरफ्तारी 'अन्यायपूर्ण' है. उन्होंने कहा, 'I Love Muhammad का नारा केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है. इसे सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे के रूप में दिखाना और FIR दर्ज कर गिरफ्तारियां करना न केवल अनुचित है, बल्कि भारत की बहुलतावादी और सांस्कृतिक विरासत पर हमला है.'

हुसैनी ने कहा कि यह संकट राजनीतिक शरारत का परिणाम है, जो समाज में विभाजन और अविश्वास पैदा कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की शक्तियों का चयनात्मक और अत्यधिक उपयोग संविधान और न्यायसंगत शासन के सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से शांत रहने अपील की.

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि आरोप वापस लिए जाएं, गलत तरीके से गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और प्रशासन में न्याय और समानता बहाल की जाए. हुसैनी ने कहा कि भारत की ताकत उसके संविधान, बहुलता और सामाजिक सम्मान में निहित है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए कमजोर नहीं किया जा सकता.

कई जिलों में फैला तनाव
बरेली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तनाव फैल गया. बाराबंकी जिले के फैजुल्लागंज गांव में ‘I Love Muhammad’ वाला बैनर गिराए जाने के बाद दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया. CCTV फुटेज में स्थानीय चौकीदार धन्नी को बैनर गिराते देखा गया. पुलिस ने मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया और शांति बहाल की.

PTI से इनपुट सहित

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs PAK Live Score
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement