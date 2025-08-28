बरेली: छेड़खानी करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, हाथ जोड़कर बोले- अब से सभी हमारी बहनें

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में छेड़खानी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि लोग भी खुश हो गए. थाना कैंट क्षेत्र में लड़की के साथ हुई छेड़खानी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया.

वीडियो हुआ वायरल

बरेली पुलिस ने इस कार्रवाई का एक मिनट का वीडियो जारी किया. वीडियो में आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि गलती हो गई, सभी लड़कियां उनकी बहनें हैं और अब से कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे.

शिकायत के बाद एक्शन

घटना उस समय हुई जब एक लड़की किसी काम से घर से बाहर निकली थी. तभी बाइक सवार दो युवक उसका पीछा करते हुए छेड़खानी करने लगे और मौके से फरार हो गए. लड़की के परिवार ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस की तफ्तीश

सूचना मिलने पर बरेली एसएसपी के निर्देश पर थाना कैंट पुलिस ने दो टीमों का गठन किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बाइक का पता लगाया. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

कौन हैं आरोपी?

गिरफ्तार युवकों के नाम आसिफ और शोहेब बताए गए हैं, जो बदायूं जिले के रहने वाले हैं. कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

कोर्ट में हुई पेशी

क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. वहीं, पुलिस ने कहा कि आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

