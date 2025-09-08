scorecardresearch
 

निकाह नहीं किया तो काटे लड़की के कान और उंगली, बिट्टू बनकर मिला था रेहान, बरेली में एक और लव जिहाद

बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया है जहां युवक ने हिंदू नाम बिट्टू बताकर युवती से दोस्ती की. असली नाम रेहान पता चलने पर युवती ने रिश्ता तोड़ा तो उसने निकाह के लिए दबाव बनाया. लड़की के इंकार पर उसने हमला कर सिर फाड़ दिया. साथ ही उसकी कान-उंगली काट दी.

बरेली में आया लव जिहाद का मामला (Photo: representational image )
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार लव जिहाद का मामला सामने आया है. देहात के बाद अब शहर के अंदर युवक ने अपना नाम और पहचान बदल कर पहले हिंदू लड़की के साथ दोस्ती की. लड़का हिंदू नहीं है ये बात लड़की को तब पता चली जब वग उसपर निकाह करने के लिए दबाव बनाने लगा.

सिर फाड़ दिया, काटे कान और उंगली

जानकारी के अनुसार निकाह के लिए नहीं मानने पर वह उसे धमकी देने लगा. इस पर बात नहीं बनी तो मुस्लिम युवक ने लड़की का पीछा करके बेरहमी से पिटाई कर दी. उसका सिर फाड़ दिया, उसे कान और उंगली तक काट दी. पिछले दो दिनों से थाने चौकिया के चक्कर काट रही है हिंदू संगठन के विरोध के बाद पुलिस अधिकारी को निर्देश पर थाना कोतवाली में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

6 से 7 महीने से था अफेयर

बताया जा रहा है थाना कोतवाली अंतर्गत रहने वाली एक युवती 6 से 7 महीने पहले पास के ही दुकान पर मिक्सी ठीक कराने के लिए गई थी. वहां पर काम करने वाले युवक ने उससे दोस्ती कर ली. पहले युवक ने अपना नाम बिट्टू बताया लड़की को लगा कि वह हिंदू है और उसने उसे अपना फोन नंबर दे दिया. लगभग कई महीनों तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही एक दिन लड़की को पता चला कि वह युवक हिंदू नहीं मुसलमान है तो लड़की ने बात करना बंद कर दी. 

पोल खुली को देने लगा धमकी

थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित लड़की ने बताया कि एक दिन उसको पता चला कि बिट्टू हिंदू नहीं मुसलमान है और उसका असली नाम रेहान है. उसने बात करना बंद कर दी जिसके बाद युवक लगातार धमकी देने लगा. उसे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह करने के लिए दबाव बनाने लगा. जब लड़की ने फोन पर बात करना बंद कर दी तो लड़का उसका पीछा करता रहा. कुछ दिन पहले युवती जब किसी काम से घर से बाहर दवा लेने के लिए गई थी तो सुनसान रास्ते पर देखकर युवक ने उसके सर पर लोहे के डंडे से हमला कर दिया. उसकी उंगली और कान काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

लड़की के सिर में कई जगह गहरे जख्म

इस दौरान मुस्लिम युवक ने लड़की के सिर में कई जगह गहरे जख्म बनाए. इसके बाद वह पिछले दो दिनों से युवक के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस चौकी के चक्कर काट रही है . कार्रवाई नहीं होने पर युवती ने हिंदू संगठन के पदाधिकारी से शिकायत की जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग थाना पहुंचे और इस मामले की शिकायत की जिसके बाद अधिकारियों के निर्देशन पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ.

थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद घर से युवक फरार है. इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकार आशुतोष शिव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. युवक और उसके परिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी.


 

