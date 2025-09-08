निकाह नहीं किया तो काटे लड़की के कान और उंगली, बिट्टू बनकर मिला था रेहान, बरेली में एक और लव जिहाद

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार लव जिहाद का मामला सामने आया है. देहात के बाद अब शहर के अंदर युवक ने अपना नाम और पहचान बदल कर पहले हिंदू लड़की के साथ दोस्ती की. लड़का हिंदू नहीं है ये बात लड़की को तब पता चली जब वग उसपर निकाह करने के लिए दबाव बनाने लगा.

सिर फाड़ दिया, काटे कान और उंगली

जानकारी के अनुसार निकाह के लिए नहीं मानने पर वह उसे धमकी देने लगा. इस पर बात नहीं बनी तो मुस्लिम युवक ने लड़की का पीछा करके बेरहमी से पिटाई कर दी. उसका सिर फाड़ दिया, उसे कान और उंगली तक काट दी. पिछले दो दिनों से थाने चौकिया के चक्कर काट रही है हिंदू संगठन के विरोध के बाद पुलिस अधिकारी को निर्देश पर थाना कोतवाली में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

6 से 7 महीने से था अफेयर

बताया जा रहा है थाना कोतवाली अंतर्गत रहने वाली एक युवती 6 से 7 महीने पहले पास के ही दुकान पर मिक्सी ठीक कराने के लिए गई थी. वहां पर काम करने वाले युवक ने उससे दोस्ती कर ली. पहले युवक ने अपना नाम बिट्टू बताया लड़की को लगा कि वह हिंदू है और उसने उसे अपना फोन नंबर दे दिया. लगभग कई महीनों तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही एक दिन लड़की को पता चला कि वह युवक हिंदू नहीं मुसलमान है तो लड़की ने बात करना बंद कर दी.

Advertisement

पोल खुली को देने लगा धमकी

थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित लड़की ने बताया कि एक दिन उसको पता चला कि बिट्टू हिंदू नहीं मुसलमान है और उसका असली नाम रेहान है. उसने बात करना बंद कर दी जिसके बाद युवक लगातार धमकी देने लगा. उसे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह करने के लिए दबाव बनाने लगा. जब लड़की ने फोन पर बात करना बंद कर दी तो लड़का उसका पीछा करता रहा. कुछ दिन पहले युवती जब किसी काम से घर से बाहर दवा लेने के लिए गई थी तो सुनसान रास्ते पर देखकर युवक ने उसके सर पर लोहे के डंडे से हमला कर दिया. उसकी उंगली और कान काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

लड़की के सिर में कई जगह गहरे जख्म

इस दौरान मुस्लिम युवक ने लड़की के सिर में कई जगह गहरे जख्म बनाए. इसके बाद वह पिछले दो दिनों से युवक के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस चौकी के चक्कर काट रही है . कार्रवाई नहीं होने पर युवती ने हिंदू संगठन के पदाधिकारी से शिकायत की जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग थाना पहुंचे और इस मामले की शिकायत की जिसके बाद अधिकारियों के निर्देशन पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ.

Advertisement

थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद घर से युवक फरार है. इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकार आशुतोष शिव ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. युवक और उसके परिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी.





---- समाप्त ----