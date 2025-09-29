कारोबार ठप, बैंकिंग सेवाएं भी हो रहीं बाधित... बरेली में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त

उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले तीन दिनों से इंटरनेट बंद होने के कारण व्यापार जगत पर गहरा असर पड़ा है. छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक का कामकाज ठप हो गया है. स्थानीय व्यापारियों का अनुमान है कि इस बंदी से कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. शॉपिंग मॉल और बाजारों में ग्राहकों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है.

हिंसक झड़प के बाद बंद हुई इंटरनेट सेवाएं

शुक्रवार को ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के समर्थन में प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी. इस हिंसा के बाद पुलिस ने 180 नामजद और 2,500 अज्ञात लोगों पर दंगे समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. शनिवार को मौलाना तौकीर रजा खान सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालात को देखते हुए गृह विभाग ने एसएमएस, मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया.

इंटरनेट बंद होने से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं. एटीएम काम नहीं कर रहे, ऑनलाइन लेन-देन बंद है. एचडीएफसी बैंक के क्लस्टर हेड अरविंद शर्मा ने बताया कि ग्राहक और व्यापारी दोनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पहले लोग घर या दुकान से ही ऑनलाइन लेन-देन कर लेते थे, अब ऐसा संभव नहीं है.

छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष दिनेश गोयल ने बताया कि बड़े व्यापारी आसपास के जिलों से लेन-देन कर किसी तरह काम चला रहे हैं, लेकिन छोटे दुकानदार और ग्राहक बुरी तरह प्रभावित हैं. फुटवियर थोक कारोबारी मीरन रियासत ने कहा कि आसपास के जिलों से खरीदार बरेली आना बंद कर चुके हैं. बिलिंग नहीं हो पाने से व्यापार ठप है.

दवा सप्लाई और इलाज में संकट

जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश खटवानी ने बताया कि थोक दवा कारोबार बंद है. आयुष्मान भारत योजना पर इलाज कराने वाले मरीजों को कठिनाई हो रही है क्योंकि पूरा सिस्टम इंटरनेट पर निर्भर है. कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट के संजीव पांडेय ने कहा कि इलाज रुक जाने से मरीज परेशान हैं.

मरीजों की छुट्टी में देरी

एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज की बेटी नीलू सिंह ने बताया कि मां को डिस्चार्ज कराने के लिए एक लाख रुपये ऑनलाइन भुगतान करना है, लेकिन इंटरनेट बंद होने से बिल जमा नहीं हो पा रहा. इसी तरह बारकोड से भुगतान न होने के कारण छोटे उपभोक्ता भी परेशान हैं.

सरकारी कामकाज भी प्रभावित

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सहित कई सरकारी सेवाओं पर असर पड़ा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खासकर गरीब तबके के लोग एटीएम और डिजिटल भुगतान न होने से सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं. प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होते ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी.

अब तक 55 गिरफ्तार

बरेली हिंसा पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने कहा, 'इस घटना में हमने अब तक कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी.'

