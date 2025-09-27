scorecardresearch
 

मौलाना तौकीर रजा नजरबंद, 10 FIR... जानें बरेली 'आई लव मोहम्मद' उपद्रव में पुलिस ने क्या-क्या एक्शन लिया

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज की है. साथ ही पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है. वहीं अन्य उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस कहना है कि जहां-जहां उपद्रव हुआ है, वहां-वहां अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी.

बरेली में बवाल के बाद गस्त करती पुलिस. (Photo: Screengrab)
बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज की है. साथ ही पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है. अन्य उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इसके अलावा पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया है. देर रात पुलिस ने तौकीर राजा को उनके करीबी के घर से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया है. पुलिस का कहना है कि जहां-जहां उपद्रव हुआ है, वहां-वहां अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी. 

उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' के विवाद में मौलाना तौकीर राजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था. लेकिन पुलिस प्रशासन के समझाने पर मौलाना तौकीर रजा ने अपने प्रदर्शन को वापस ले लिया. लेकिन इसी शुक्रवार को जुमे की नमाज से कुछ घंटे पहले अचानक मौलाना तौकीर रजा ने दोबारा प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया. जिसके बाद पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे.

यह भी पढ़ें: तौकीर रजा से नाराजगी या सुनियोजित साजिश... I Love Muhammad पर बरेली में बवाल के पीछे क्या वजह?

इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर शहर के अन्य इलाकों में भीड़ घुस गई और वाहनों में तोड़फोड़ की. जिसके बाद बढ़ती हिंसक भीड़ को देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने यह भी कहा कि जहां भी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस से धक्का-मुक्की की हर जगह पर एफआईआर दर्ज होगी.

10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल

आई लव मोहम्मद के नाम पर हुए हिंसक प्रदर्शन में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है. पुलिस के पास उपद्रव के 200 से अधिक वीडियो फुटेज हैं. इस वीडियो से उपद्रव करने वालों की शिनाख्त हो रही है. अब तक 25 के लगभग बवाल के संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. हिरासत में लिए गए लोगों को वीडियो दिखाकर पुलिस अन्य उपद्रवियों की तलाश कर रही है. 

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि शुक्रवार की नमाज़ से दो दिन पहले से ही पुलिस धार्मिक नेताओं के संपर्क में थी, और ज़्यादातर इलाकों में नमाज़ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. कुछ शरारती तत्व नारे लगाते और पुलिस पर पथराव करते पाए गए. जवाबी कार्रवाई में हल्का बल प्रयोग किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. डीआईजी ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जा रही है.

जिस तरह से भीड़ बैनर लेकर निकली और पथराव किया, उससे एक सुनियोजित साज़िश का संकेत मिलता है. घटना के वीडियो और तस्वीरों के आधार पर इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

स्थानीय लोगों ने बताया कि हिंसा के बाद आलमगिरीगंज, बांसमंडी, सिविल लाइंस, बड़ा बाज़ार, कुतुबखाना और बिहारीपुर सहित कई इलाकों में दुकानें बंद होने से दहशत फैल गई. आजमनगर और कुमार टॉकीज़ के पास से भी पथराव की खबरें आईं.

फिलहाल डीआईजी, एसएसपी अनुराग आर्य और डीएम समेत वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नज़र रखने के लिए कोतवाली क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं. डीएम ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है. किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है. हम लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. भारी पुलिस बल की तैनाती ने शहर के बड़े हिस्से को एक तरह के किले में बदल दिया है, और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें: 'ताकत का इस्तेमाल कमजोरी की...', बरेली लाठीचार्ज पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, देखें

9 सितंबर को हुई थी विवाद की शुरुआत

इस विवाद की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी, जब कानपुर पुलिस ने बारावफात के जुलूस के दौरान सार्वजनिक सड़क पर "आई लव मुहम्मद" लिखे बोर्ड लगाने के आरोप में नौ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. हिंदू संगठनों ने इस तरह के जुलूस का विरोध किया था और इसे "परंपरा से विचलन" और "जानबूझकर उकसाने वाला" बताया था.

इसके कुछ ही घंटों में यह विवाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों और उत्तराखंड व कर्नाटक जैसे राज्यों में फैल गया. जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस ने कार्रवाई की. इस विवाद ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी ध्यान खींचा, जिन्होंने कहा कि "आई लव मुहम्मद" कहना कोई अपराध नहीं है.

---- समाप्त ----
