6 महिलाओं से मोल लिया झगड़ा..., बीच सड़क लात- जूतों से पिटा तो लोग बनाते रहे वीडियो

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में आधा दर्जन महिलाओं ने झगड़े के बाद एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी. लात-घूंसे और डंडों से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस दौरान लोग बीच-बचाव करने के बजाय वीडियो बनाते रहे. घटना से सड़क पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने पहचान शुरू कर कार्रवाई की बात कही है.

बरेली में बीच सड़क लात- जूतों से पिटा शख्स, लोग बनाते रहे वीडियो (Photo: ITG)
बरेली में बीच सड़क लात- जूतों से पिटा शख्स, लोग बनाते रहे वीडियो (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बरेली इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बैरियर नंबर-2 चौकी के पास एक युवक की आधा दर्जन महिलाओं ने सरेआम जमकर पिटाई कर दी. महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा और इस दौरान देखने वालों का जमघट लग गया.घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तमाशा देखते वीडियो बनाते रहे लोग

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाएं युवक पर लात-घूंसे और डंडों की बरसात कर रही हैं. वहीं  मौके पर मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे. महिलाओं के इस रूप को देखकर सभी हैरान रह गए कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया कि कोई आगे बढ़कर इन महिलाओं को रोक पाए और युवक का बीच बचाव कर सके.

की जा रही पिटाई करने वालों की पहचान

इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अभी किसी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. घटना की जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को हुई है. वीडियो में पिटाई करने वालों की पहचान की जा रही है. जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

महिलाओं से हो गया था युवक का झगड़ा

बताया जा रहा है कि युवक और महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. दोनों के बीच झगड़ा हो गया था. देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि महिलाओं ने मिलकर युवक की सरेआम पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया. युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा था, वहीं खड़े लोग बीच-बचाव करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया.

बवाल के चलते लंबा जाम

इस घटना के दौरान पीलीभीत बायपास रोड पर लंबा जाम लग गया. इस पिटाई को देखने के लिए के गाड़ियों की लंबी कतार बन गई और देखने वालों की भीड़ लग गई.
 

Advertisement
Advertisement

