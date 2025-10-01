बरेली में बिजली चोरी पर एक्शन... अवैध चार्जिंग सेंटर पर पहले चला बुलडोजर, अब सपा पार्षद समेत पांच लोगों पर FIR, 1.12 करोड़ का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में बरेली के बानखाना क्षेत्र के रजा चौक नाले के पास नगर निगम की जमीन पर अवैध ई-चार्जिंग सेंटर बना लिया गया था. इसके संचालकों के खिलाफ बिजली विभाग ने एक्शन लिया है. बिजली चोरी के मामले में केस दर्ज हुआ है.

बिजली विभाग ने निरीक्षण के दौरान यहां 77 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी है. इस मामले में समाजवादी पार्टी के पार्षद उमान खान समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर यह अवैध चार्जिंग सेंटर बनाया गया था, जो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध था. इसके अलावा, बिजली विभाग ने SP पार्षद समेत आठ लोगों पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बिजली चोरी की रोकथाम और नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्ती का संदेश देने के लिए की गई है.

यह भी पढ़ें: UP: बिजली चोरी की जांच करने गई टीम पर हमला, लाइनमैन को सीढ़ी से गिराने की कोशिश, Video Viral

मालूम हो कि कल ही बरेली नगर निगम ने इसी अवैध ई-चार्जिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी. बुलडोजर से यह चार्जिंग सेंटर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.

Advertisement

पुलिस और बिजली विभाग की टीम लगातार ऐसे अवैध निर्माण और बिजली चोरी के मामलों पर नजर रख रही है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लोगों का कहना है कि ऐसे अवैध केंद्र शहर की सुरक्षा और नियमों के लिए खतरा बन सकते हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह के अवैध निर्माण और बिजली चोरी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----