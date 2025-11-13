बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े

यूपी के बाराबंकी में बुधवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. ये धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई.

घटना जिले के टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सराय बरई गांव में हुई. फिलहाल, घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया है. बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. वहीं, मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया.

एसडीएम अनुराग सिंह ने बताया कि हादसे में दो की मौत की पुष्टि हुई है. प्रारंभिक जांच में फैक्ट्री संचालन में लापरवाही की बात सामने आई है. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक खालिद का पटाखा निर्माण लाइसेंस मार्च तक वैध था, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह बड़ा हादसा हुआ.

पटाखों के चलते हुए इस ब्लास्ट में खालिद और उनका भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे या नहीं. घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई. अभी हालात सामान्य हैं.

