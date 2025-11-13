scorecardresearch
 

Feedback

बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े

बाराबंकी में टिकैतनगर के सराय बरई गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए. एसडीएम ने लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे का कारण बताया है. घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.

Advertisement
X
बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका (Photo- ITG)
बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका (Photo- ITG)

यूपी के बाराबंकी में बुधवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. ये धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. 

घटना जिले के टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सराय बरई गांव में हुई. फिलहाल, घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया है. बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. वहीं, मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया. 

एसडीएम अनुराग सिंह ने बताया कि हादसे में दो की मौत की पुष्टि हुई है. प्रारंभिक जांच में फैक्ट्री संचालन में लापरवाही की बात सामने आई है. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक खालिद का पटाखा निर्माण लाइसेंस मार्च तक वैध था, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह बड़ा हादसा हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जनसभा को किया संबोधित (Photo: Reuters)
'रहेंगे-खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम बोलने में...', बाराबंकी में बरसे CM योगी  
Six people die in road accident in Barabanki UP
बाराबंकी में ट्रक और कार में सीधी टक्कर, 6 की गई जान 
Ertiga collides with truck in Barabanki (Photo- Screengrab)
एक झटके में पूरा परिवार खत्म! बाराबंकी में ट्रक से टकराई कार, 8 की मौत 
Chaos in Barabanki: 6 dead and 2 seriously injured in truck-car collision.
बाराबंकी में ट्रक ने अर्टिगा कार को रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत 
Barabanki Road Accident
बाराबंकी: तेज रफ्तार बनी जान की दुश्मन, अर्टिगा और ट्रक की भिड़ंत में 6 लोगों मौत 

पटाखों के चलते हुए इस ब्लास्ट में खालिद और उनका भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे या नहीं. घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई. अभी हालात सामान्य हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement